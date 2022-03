Da oggi la Settimana della Vela d’ Altura ad Alassio

SAVONA. 18 MARZ. Fine settimana di grande vela in Primazona: ad Alassio c’è la Settimana Internazionale della Vela d’ Altura e tante altre gare in Liguria. Da questa mattina nella “Città del Muretto” il via alla Settimana Velica d’ Altura valida anche come qualificazione per il Campionato Italiano assoluto per la classe ORC. Ad organizzare l’evento è il Circolo Nautico Al Mare. In acqua imbarcazioni di alto livello che concorreranno nelle classifiche IRC ed ORC: tra le favorite “Miss K Checkmate” di Pier Marco Babando, “Sarchiapone Fuoriserie” di Gianluigi Dubbini, “Spirit of Nerina” di Paolo Sena, “Farfallina 2” di Davide Noli, “Low Noise II” di Valerio Luigi Dabove e “Goghi Go” di Giacarlo Frategiani.

Oggi alle ore 11 e 30 il segnale di avviso per la prima prova. Potranno essere disputate al massimo cinque prove. Domani la flotta verrà ripresa dalle telecamere dalla Rai mentre i ciclisti della Milano-Sanremo transiteranno nella baia del Sole. E la regata, anche se per pochi istanti, avrà milioni di spettatori.

“Siamo soddisfatti del calendario della stagione 2022- spiegano al CNAM -che siamo comunque riusciti ad allestire tenuto anche conto che l’emergenza sanitaria ha molto rallentato sia la pubblicazione del calendario, sia le operazioni a terra. Dopo quello degli Optimist, questo sarà il week end dell’Altura, mentre ad aprile avremo quello della Smeralda, una riconferma di grande prestigio per la nostra realtà. Doveroso il consueto ringraziamento oltre all’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e alla Marina di Alassio anche ai numerosi sponsor che, come in questo caso, ci sostengono fattivamente: Parmigiano Reggiano, Noberasco, Optiparts, Zaoli, Tomasoni Fittings, Tappo Rosso e Vittoria Assicurazioni”.

Questi intanto gli altri appuntamenti velici nel fine settimana. A Sanremo è in programma il Paul&Shark Dragon Trophy, International Italian Dragon Cup per la classe Dragone, organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

A Diano Marina domenica regata zonale per le classi ILCA/Laser, organizzata dal Club del Mare, gara valida per il campionato zonale

A Genova si disputerà la prima tappa del Campionato Ligure di Vela Paralimpica per la classe Hansa 303, organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Genova Sestri Ponente. Sempre a Genova sabato e domenica ci sarà la seconda e terza giornata del Campionato Intercircoli per la classe ORC, organizzato dal Comitato Intercircoli.

A Lerici si terrà la prima tappa della Coppa Italia per la classe 420, manifestazione organizzata dalla Lega Navale Italiana sez. di Lerici.

A Santa Margherita Ligure saranno in acqua gli Optimist per il Trofeo Golfo del Tigullio, organizzato dalla LNI S. Margherita Ligure.

Alla Spezia è previsto 3° week end delle Regate di Primavera per la classe Meteor. Evento organizzato da CV Erix e CV La Spezia.

CLAUDIO ALMANZI