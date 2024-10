“Dal punto di vista delle elezioni di domenica 27 e lunedì 28 non sono assolutamente preoccupato. Sono un po’ disgustato da questo modo di fare che non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie: quando c’è il silenzio elettorale, c’è il silenzio”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci, a margine di un appuntamento di campagna elettorale della Lega a Sestri Ponente, in merito alla puntata della trasmissione Report su Rai 3 che andrà in onda proprio domenica sera, a urne aperte.

La trasmissione, secondo quanto riferito, parlerà anche della maxi inchiesta della Procura di Genova che ha portato alle dimissioni dell’ex governatore Giovanni Toti e alle elezioni regionali, in cui dovrebbero essere presenti stralci di intercettazioni che riguarderebbero lo stesso Bucci.

In particolare, sul presunto voto di scambio e su alcuni esponenti della comunità riesina a Genova, anche se a Toti non è mai stata contestata l’aggravante mafiosa.

Tra l’altro, proprio ieri è arrivato l’endorsement per Bucci da parte del Capitano Ultimo, l’ufficiale dei carabinieri che arrestò lo spietato boss di Cosa Nostra Totò Riina: “Bucci è l’uomo giusto contro le mafie”.

“Dal momento che io non posso fare nulla – ha spiegato Bucci – perché ho un interesse nel dire ‘state zitti, non parlate’ sarebbe stato bello che fosse il mio avversario Andrea Orlando a dire: ‘Queste cose non mi servono per vincere, io vinco in maniera leale e corretta’. Purtroppo finora non è stato così”.

Sulla vicenda è intervenuto pure il vicepremier Matteo Salvini, oggi in Liguria: “Domenica sera sto tranquillo con la mia fidanzata e mi ascolto De Andre’ per due ore. Ranucci puo’ fare quello che vuole liberamente. Io preferisco addormentarmi con Creuza de ma”.