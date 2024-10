Scontri derby, sede Federclubs chiusa dalle autorità di sicurezza

La sede interna alla gradinata Sud della Federclubs dovrà restare chiusa durante le partite casalinghe della Sampdoria. Si tratta di una delle misure disposte dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito dei violenti scontri dello scorso derby di Genova.

Non solo per le motivazioni e gli obiettivi di questa disposizione, ma soprattutto perché va a minare un’attività seria, trasparente e storica del nostro tifo.

Noi saremo comunque lì domenica, davanti alle nostre serrande desolatamente chiuse, dove per anni ci siamo scambiati abbracci coi Sampdoriani provenienti da ogni parte del mondo e sorrisi con i piccoli che magari per la prima volta entravano in gradinata Sud.

Saremo al nostro posto, perché il nostro movimento non è basato su quei muri, ma sulle persone, sui nostri legami che nessuno potrà mai cancellare, sulla nostra voglia di fare bene per la Samp, e fare il bene della Samp.