Rsa Castelletto, 89enne cade da finestra: morto. Altro giù da primo piano S. Martino: ferito

La Procura indaga sulla morte di un pensionato genovese di 89 anni caduto questa mattina dal sesto piano di una residenza per anziani nel quartiere Castelletto. Il pubblico ministero ha disposto gli accertamenti per capire se si sia trattato di un gesto volontario o se l’anziano soffrisse di un disturbo neurodegenerativo, per cui doveva essere sorvegliato.

Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti sul posto anche gli agenti delle Volanti della Polizia.

Dopo il decesso dell’89enne nella Rsa di Castelletto oggi a Genova un altro anziano è volato giù dal primo piano dell’ospedale San Martino ed è rimasto gravemente ferito.

“Sono in corso le indagini interne – hanno riferito i responsabili del S. Martino – per comprendere la causa della caduta del paziente dal primo piano del Padiglione 5.

Si tratta, da un primo riscontro, di un paziente anziano con problemi neuro-cognitivi.

Il paziente e’ stato e trasportato cosciente presso il Pronto soccorso, dove tutt’ora si trova in gestione. Le sue condizioni cliniche risultano stabili”.