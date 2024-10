Halloween alla Lanterna! Sabato 26 ottobre, ore 15:00, Siete pronti per un’avventura spettrale alla Lanterna di Genova?

Halloween alla Lanterna! Sabato 26 ottobre, ore 15:00, Questo evento è perfetto per i piccoli mostri, ma anche per gli adulti desiderosi di scoprire i segreti di questo iconico faro e i tesori nascosti della nostra città.

Un’incantevole filastrocca ci guiderà lungo un’entusiasmante passeggiata fino alla maestosa Lanterna, tenendoci compagnia con giochi e curiosità sul simbolo di Genova e il suo affascinante porto. Scopriremo insieme gli avvenimenti più significativi della sua lunga storia marittima.

Alla fine dell’avventura, una sorpresa spettrale aspetta tutti i piccoli partecipanti, e le famiglie avranno l’opportunità di salire sulla prima terrazza panoramica della torre. Per informazioni dettagliate su come accedere e salire, visitate il sito www.lanternadigenova.com/informazioni.

Come partecipare all’evento: POSTI LIMITATI, quindi assicuratevi di prenotare il vostro posto scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it e indicando il vostro nome, cognome, il numero di adulti, il numero e l’età dei bambini e un recapito telefonico.

– In caso di cancellazione, vi preghiamo di informarci tempestivamente.

– L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti.

– Quota di partecipazione:

Bambini da 0 a 3 anni: GRATUITO

Bambini da 4 a 6 anni: €12

Bambini da 7 anni in su e adulti: €15

Non lasciate che questa incredibile avventura vi sfugga di mano. Prenotate ora e preparatevi a vivere un

Halloween magico alla Lanterna!

Domenica 27 ottobre, ore 15.00

Visita guidata Ti PORTO… alla LANTERNA! – Special

La Lanterna è il nostro faro: un complesso monumentale affascinante e articolato, testimone di secoli di vita della città e dei suoi abitanti, nonché eletto FARO DELL’ANNO 2024 dall’Associazione Marittima della IALA di Parigi.

Dopo la consueta introduzione nella zona del Porto Antico ci sposteremo alla Lanterna per la visita al complesso monumentale.

Inoltre, in occasione di “ITalea2024 – Anno delle radici italiane” dal 28 settembre dicembre 2024 presso le sale del museo della Lanterna sarà in corso la mostra “Genova Buenos Aires solo andata.

Il viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina e altre storie di emigrazione”. In ESCLUSIVA per noi il curatore dell’esposizione Massimo Minella presenterà l’esposizione ai partecipanti del tour guidato.

►Appuntamento presso Palazzo San Giorgio – ingresso lato mare – Porto Antico – 10 minuti prima dell’inizio della visita.

►Durata: circa 2,30 ore.

►Prezzo: euro 18,00 a persona. Tasse incluse. Include visita guidata e biglietto d’ingresso al complesso monumentale della Lanterna.

►Visita di gruppo a cura di guide professioniste, svolta nel rispetto delle norme vigenti.

LA VISITA NON E’ ADATTA A PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA’ MOTORIA

LA VISITA SARA’ CANCELLATA IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando su “Biglietti” e seguendo le istruzioni indicate.

La visita segue i protocolli di sicurezza in vigore al momento della visita.

Mostra “Genova Buenos Aires solo andata. Il viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina e altre storie di emigrazione” a cura di Massimo Minella.

Dal 28 settembre all’8 dicembre 2024 In occasione delle Giornate Europee 2024 e di “ITalea2024 – Anno delle radici italiane” istituito dal Ministero degli Affari Esteri, è stata inaugurata la mostra “Genova Buenos Aires solo andata.

Il viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina e altre storie di emigrazione” a cura di Massimo Minella “Genova Buenos Aires, sola andata. Il viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina e altre storie di emigrazione” è il titolo di questa mostra che nel corso degli anni è diventata uno spettacolo teatrale prodotto dal Teatro Pubblico Ligure e un libro edito da De Ferrari. Ma “Genova-Buenos Aires, sola andata” è soprattutto storia di mare, di quelle che ripercorrono sul filo della memoria, un pannello dopo l’altro, le tappe più significative nella storia di un Paese.

Il viaggio dei Bergoglio (Mario, padre di Papa Francesco e i nonni paterni Giovanni e Rosa) è il filo conduttore di questa mostra frutto dai contributi forniti dai più importanti centri di documentazione italiani e argentini.

E se il Paese in questione è l’Italia allora il mare non può non esserne il protagonista. Da Asti la famiglia Bergoglio raggiunse il porto di Genova, nel febbraio del 1929,e partì alla volta dell’Argentina in cerca di una nuova occasione di vita e di lavoro.

Ma la storia di questa famiglia diventa anche il paradigma di un Paese che cerca altrove il suo riscatto e che trova, spesso ma non sempre, risposte dall’Argentina. Un viaggio nella storia che ancora ci sorprende e ci spinge a indagare sul nostro passato, trovando chiavi di lettura utili a leggere anche il nostro futuro.

La riflessione di fondo di questa mostra è un invito a non dimenticare di quando anche gli italiani sono stati «migranti» in cerca di fortuna in terre lontane, desiderosi di riscatto, alla ricerca di una nuova occasione, in fuga dalla disperazione. Molti sono tornati, moltissimi hanno sfruttato quel viaggio verso «la Merica» soltanto nella tratta di andata. Come appunto la famiglia Bergoglio che da Asti si trasferì in Argentina e non fece più ritorno.

LE PROSSIME ILLUMINAZIONI DELLA LANTERNA

Ottobre

9 – Giornata Mondiale della Sindrome Pans/Pandas > colore VERDE

*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti.

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.com/informazioni/

[NB: In caso di allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.com e sulle pagine social Lanterna di Genova]

10 – Giornata Mondiale della Sanità Mentale > colore BLU

12 – Columbus Day – Giornata di ricorrenza dalla scoperta dell’America> colore BIANCO E ROSSO della BANDIERA GENOVESE

13 – Giornata Nazionale di sensibilizzazione Tumore al Seno Metastatico > colore VIOLA

15 – Giornata Internazionale delle Donne Rurali > colore ROSA

16 – Giornata Mondiale del Cibo > colore AZZURRO

17 – Giornata Internazionale per l’Eradicazione della Povertà > colore AZZURRO

24 – Giornata delle Nazioni Unite > colore AZZURRO

27 – Giornata dedicata alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori > colore ROSA

30 – Giornata per il Disarmo > colore ROSSO

LANTERNA – faro di Genova dal 1128

Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro dal 1128, la Lanterna con i suoi 77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo. Nel 1626 alla Lanterna fu posta la prima pietra di ciò che sarebbe stata una cinta muraria lunga circa 20 km. Lemura furono concluse nel 1639, divenendo così la cinta muraria più lunga d’Europa e seconda nel Mondo, per lunghezza, solo alla Muraglia Cinese. La visita al complesso monumentale della Lanterna inizia dalla passeggiata che conduce all’antico faro, affacciata sul Porto di Genova.

Si prosegue nell’Open Air Museum del parco, che si snoda adiacente alle fortificazioni secentesche e la Porta Nuova della Lanterna, l’antico portale occidentale di accesso a Genova. Alla base del faro, all’interno delle antiche fortificazioni si trova il Museo della Lanterna: nelle prime sale, si racconta la storia della Lanterna; le ultime sale, dette dei “Cannoni”, ospitano il museo dei fari e fanali.

All’uscita del museo si prosegue verso il faro, all’interno del quale il visitatore ha la possibilità di salire 172 gradini fino alla prima terrazza panoramica per ammirare una vista affascinante e inedita sulla città e il suo porto.

Il Complesso monumentale della Lanterna è parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. La Marina Militare concede gratuitamente e senza oneri al Comune di Genova la possibilità di apertura al pubblico della torre Faro fino alla prima terrazza panoramica.

Il ricavato del prezzo del biglietto è devoluto alla sua valorizzazione e gestione ordinaria.

L’APS Amici della Lanterna promuove e sostiene iniziative per la sua valorizzazione, in collaborazione con PHAROS Light for Heritage, impresa culturale creativa nata dall’esperienza di conduzione degli ultimi anni, che dal 6 gennaio 2020 gestisce il complesso monumentale.

La Lanterna è animata da un ricco programma di attività collaterali, eventi e laboratori per bambini, visite guidate e altre attività su prenotazione.