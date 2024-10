Festival della Scienza di Genova: programma di venerdì 25 ottobre

Nella seconda giornata della ventiduesima edizione del Festival della Scienza di Genova, venerdì 25 ottobre 2024, sono previsti 110 eventi tra mostre, laboratori, conferenze ed eventi speciali. Una giornata ricca di appuntamenti con la partecipazione di esperti e appassionati di scienza, per esplorare e scoprire temi all’avanguardia.

Gli eventi della giornata

La giornata di venerdì offrirà 14 mostre, 85 laboratori, 7 conferenze e 4 eventi speciali. Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti:

Mattina: laboratori e premi per le scuole

Dalla botanica ai big data (ore 9): Webinar organizzato da Orientamenti, con docenti dell’Università di Genova che insegneranno come strutturare un’attività di citizen science.

(ore 9): Webinar organizzato da Orientamenti, con docenti dell’Università di Genova che insegneranno come strutturare un’attività di citizen science. Discover Esa Live (ore 9.30 e 11): Eventi online in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, che sveleranno il dietro le quinte delle missioni scientifiche.

(ore 9.30 e 11): Eventi online in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, che sveleranno il dietro le quinte delle missioni scientifiche. Premio Nazionale Giovani (ore 10.30): Riconoscimento dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie per progetti originali e di qualità, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

(ore 10.30): Riconoscimento dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie per progetti originali e di qualità, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Conoscere l’oceano (ore 11): Incontro con Roberta Ivaldi dell’Istituto Idrografico della Marina per esplorare i misteri delle profondità marine.

Pomeriggio: conferenze su intelligenza artificiale e innovazione

Mamma li robot! (ore 17, Aula Magna dell’Università di Genova): Discussione con l’economista Tommaso Nannicini sull’impatto dell’intelligenza artificiale generativa su occupazione e disuguaglianze sociali. Prenotazione obbligatoria.

(ore 17, Aula Magna dell’Università di Genova): Discussione con l’economista Tommaso Nannicini sull’impatto dell’intelligenza artificiale generativa su occupazione e disuguaglianze sociali. Prenotazione obbligatoria. Raise: verso il futuro dell’innovazione (ore 17, Palazzo Ducale): Conferenza sul progetto PNRR Raise per illustrare come idee innovative si stiano trasformando in tecnologie utili a città, salute e ambiente.

(ore 17, Palazzo Ducale): Conferenza sul progetto PNRR Raise per illustrare come idee innovative si stiano trasformando in tecnologie utili a città, salute e ambiente. Sulle orme del mentitore (ore 17.30, Biblioteca Universitaria): Il matematico Luca Francesco San Mauro introduce i partecipanti alla teoria dei paradossi, tra matematica e filosofia.

(ore 17.30, Biblioteca Universitaria): Il matematico Luca Francesco San Mauro introduce i partecipanti alla teoria dei paradossi, tra matematica e filosofia. Che cosa sappiamo davvero? (ore 18, Galata Museo del Mare): Un viaggio nel mondo della conoscenza e delle credenze, con Claudio La Rocca e Paola Rumore, in occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Kant.

(ore 18, Galata Museo del Mare): Un viaggio nel mondo della conoscenza e delle credenze, con Claudio La Rocca e Paola Rumore, in occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Kant. La rigenerazione dell’ambiente naturale (ore 18, Palazzo Ducale): Incontro con esperti di sostenibilità come Paolo Vineis e Raimondo Orsini sull’impegno per la rigenerazione dell’ambiente naturale.

Serata: scienza e spettacolo

Quanto è quantistico il cosmo? (ore 21, Palazzo Ducale): Conferenza-spettacolo con esperti come Vincenzo Barone e Paola Verrucchi, che, accompagnati da musica e letture, esploreranno la teoria quantistica applicata all’universo.

Informazioni e biglietti

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito www.festivalscienza.it, dove è possibile acquistare biglietti e abbonamenti. Per informazioni e prenotazioni, il call center gratuito è attivo con i seguenti orari:

Feriali : 9-19

: 9-19 Sabato e festivi: 10-19

I biglietti si possono acquistare anche presso l’infopoint nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, dove gli animatori sono a disposizione per fornire consigli sugli eventi. Confermata l’iniziativa Gen Z al Festival, che offre l’ingresso gratuito a tutte le conferenze per under 18, studenti universitari e iscritti ai percorsi ITS Academy delle Fondazioni ITS della Liguria.