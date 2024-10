Domani dalle 16.30 Meloni, Salvini e Tajani ai Magazzini del Cotone per Bucci

Tutti sul palco per tirare la volata al candidato governatore del centrodestra Marco Bucci. Domani pomeriggio i leader di governo Giorgia Meloni (FdI-premier), Matteo Salvini (Lega-vicepremier) e Antonio Tajani (FI-vicepremier) si ritroveranno a Genova per la chiusura della campagna elettorale delle regionali in Liguria.

L’appuntamento è alle 16.30 (fino alle 18) presso l’auditorium dei Magazzini del Cotone. L’evento si svolgerà al chiuso e al chiuso per il maltempo visto che c’è l’allerta meteo gialla.

Il primo oratore dovrebbe iniziare a parlare alle 17.

Ci saranno anche il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi e il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che nelle vesti di fondatore di Alternativa popolare tempo fa ha siglato un accordo politico con il centrodestra.

Come sempre in questi casi, la scaletta è ancora un “work in progress”, ma secondo i precedenti comizi il “format” non sarebbe cambiato: sul palco dovrebbero salire i capi di partito, insieme alla Meloni, leader della coalizione nei panni di front woman che, microfono in mano, lancerà i suoi alleati per i singoli interventi per poi chiudere il comizio elettorale per Bucci.