Inaugurato al Ducale di Genova il 22esimo Festival della Scienza

Festival della Scienza 2024: Sfide e innovazione a Genova

È ufficialmente iniziata oggi la ventiduesima edizione del Festival della Scienza, con il tema centrale delle “Sfide”, questa nuova edizione promette di essere ricca di stimoli e approfondimenti per tutti gli appassionati di scienza e non solo.

Un’apertura ricca di eventi

L’inaugurazione, tenutasi nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, ha dato il via a un fitto programma di conferenze, mostre e laboratori. La lectio magistralis di Alfio Quarteroni sulla simulazione matematica del cuore umano ha offerto un assaggio delle tematiche affrontate quest’anno.

Opening Festival: un’anteprima imperdibile

Dalle 20:30, Palazzo Ducale, Palazzo della Borsa e Piazza delle Feste hanno aperto le porte al pubblico per l’Opening Festival. Un’occasione unica per scoprire in anteprima gli eventi in programma e dialogare direttamente con gli organizzatori.

Informazioni utili