Domani dalle 17.30 Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni al Politeama per Orlando

“A causa delle previsioni meteo avverse” i responsabili della coalizione di centrosinistra oggi hanno comunicato che la chiusura della campagna elettorale per le elezioni in Liguria con il candidato presidente Andrea Orlando (Pd) si terrà domani alle ore 17.30 al Teatro Politeama in via Bacigalupo 2 a Genova.

L’evento si sarebbe dovuto tenere all’aperto in piazza Matteotti, ma stante l’allerta meteo gli organizzatori hanno optato per una sala al chiuso.

Saranno presenti i “big” del centrosinistra Elly Schlein (Pd), Angelo Bonelli (Verdi), Elena Bonetti (Azione), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Enzo Maraio (Psi-Stati Uniti d’Europa) e in videocollegamentpo Carlo Calenda (Azione).