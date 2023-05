Da oggi ad Alassio le regate della flotta RS21 per la Yamamay Cup

Trenta barche in acqua da oggi per la prima tappa della Yamamay Cup 2023. L' RS21 è una barca a chiglia di 6 metri e 34 cm che si sta rivelando una delle più innovative imbarcazioni degli ultimi anni

Nei giorni scorsi, a partire da mercoledì, al Porto di Alassio hanno cominciato ad arrivare dall’ Italia e dall’estero le RS21 splendide imbarcazioni che daranno vita alla prima tappa della Yamamay Cup 2023. Successivamente si è svolto il varo ed il controllo di stazza per ciascuna barca, il perfezionamento delle iscrizioni che si sono chiuse proprio questa mattina alle ore 10 e 30. Questo il programma della prima giornata di regate: alle ore 11 ci sarà lo skipper briefing, mentre alle ore 13 verrà dato il segnale di avviso per il via della prima prova.

L’ RS21, la barca a chiglia di 6 metri e 34 cm che si sta rivelando una delle più innovative imbarcazioni degli ultimi anni, arriva nella Baia del Sole. In questo fine settimana sono una trentina le barche iscritte per il primo dei 5 Act valido per la prestigiosa RS21 Cup Yamamay. Ad organizzare l’evento è il Circolo Nautico al Mare di Alassio con la collaborazione del Comune Assessorato Sport e della Marina di Alassio.

“E’ una grande gioia – dichiara Carlo Canepa, presidente del Cnam- ospitare questa classe che in poco tempo ha saputo attrarre il gotha della vela italiana sposando ideali di sostenibilità per noi preziosi. Ancora più pensare che l’attuale campione del mondo di questa classe, Gianluca Grisoli, è proprio un nostro socio”.

Per l’ RS21 si tratta della terza stagione ufficiale dalla costituzione della classe; prestigiosi i partner che la sostengono fra i quali spicca il brand Yamamay che ha confermato il suo impegno all’insegna del binomio sport e sostenibilità.

Fra i favoriti della vigilia “Stenghele”, di Pietro Negri, nel ruolo di defender del prestigioso trofeo conquistato nella stagione 2022 nella categoria “Open” (velisti professionisti di Gruppo 3 élite). Grande attesa per il Campione del Mondo ed Italiano Gianluca Grisoli con il suo “Beyond Freedom 2.0”, per Diego Negri, Andrea Felci, Francesco e Matteo Ivaldi, Andrea Casale, Alessandro Castelli, Daniele Cassinari, Nicola Celon che sono nel novero dei favoriti. E’ annunciata la presenza di tre team stranieri: gli inglesi Liam Willis (“Dark and Stormy”) e Ben Rolfe (“5 O’Clock Somewhere”) ed il tedesco di “Rs Enterprise”.

Nella categoria “Corinthian” (velisti di Gruppo 1, non professionisti) i riflettori sono tutti puntati su Vincenzo Liberati di “Codezero Sailing Team” che nella stagione 2022 è risultato primo si nella RS21 Cup Yamamay che nel Campionato Italiano. Allori conquistati dopo una bellissima lotta con Federica Archibugi di “Stick’N Poke” risolta dopo una finale ricco di emozioni.

In occasione di questa prima tappa della RS21 Cup Yamamay molti saranno anche gli armatori al debutto. Non solo velisti esperti ma anche giovani come il team di Ita 238 della Lega Navale di Mandello del Lario dell’armatore Riccardo Benvenuto e timoniere Alessandro Venini con età media di 25 anni.

CLAUDIO ALMANZI