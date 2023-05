Samp sull’orlo del baratro: la nota congiunta di Bucci e Toti

La crisi non solo sportiva ma societaria della Samp mobilita anche il mondo istituzionale ligure con una nota congiunta di Regione Liguria e Comune di Genova.

“Sindaco e presidente della Regione esprimono il pieno sostegno ai dipendenti, ai tifosi e alla squadra dell’UC Sampdoria in uno dei momenti più difficili della sua storia. pur non avendo nessuna responsabilità o possibilità di intervento diretto o indiretto, ma tenendo conto del fatto che si tratta di una realtà molto importante dal punto di vista sportivo, di immagine e occupazionale – abbiamo il dovere di continuare a monitorare l’evolversi della situazione societaria e ci auguriamo che la vicenda possa risolversi nel più breve tempo possibile in modo da garantire continuità e stabilità a un club che ha portato in giro per l’Europa il nome della nostra Liguria, con l’auspicio che la vicenda possa vedere l’intervento di realtà imprenditoriali e finanziarie di alto profilo e comprovata affidabilità”.