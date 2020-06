Da domani riapre ad Albenga l’ Associazione “Torchio e Pennello”

SAVONA. 17 GIUG. Dopo la lunga sosta dovuta al Coronavirus riprendono nella “Città delle Torri” i corsi di “Torchio e Pennello”. Da domani mattina alle ore 9 riaprirà infatti la nuova sede in Via Genova, 71 dove riprenderanno via via i vari corsi programmati dall’Associazione artistica ingauna, presieduta da Manuela Ferrando. Per ora si tratta di soltanto due corsi, ma piano piano c’è l’ obiettivo di ritornare ad organizzare i corsi di prima, che erano una dozzina e dedicati a Disegno, Pittura, Incisione, Acquerello, Musica, Canto, Ballo, Teatro e Laboratori per le scuole.

“La nostra associazione- ci ha spiegato la stessa Ferrando- ha lo scopo di promuovere e sviluppare l’attività artistica e socio culturale attraverso corsi che sono aperti a persone di tutte le età”. L’ offerta formativa del sodalizio ingauno, che ora ha sede in Via Genova, 71 (prima si trovava al piano terra dello storico palazzo Peloso-Cepolla in via Cavour), comprenderà numerosi corsi e laboratori aperti in vari orari.

Particolare successo hanno riscosso, finchè non è arrivata la pausa, i corsi di musica e percussioni: “Giocando con il ritmo- prosegue la Ferrando- le percussioni, il movimento del corpo, la voce, si impara facilmente la musica divertendosi. Puntiamo molto sui corsi artistici e musicali che si rivolgono ai bambini dai quattro agli otto anni ed altri che sono invece aperti a tutte le età dai 10 ai 99 anni”.

Per ora ripartiranno solamente i corsi di disegno e pittura: al mercoledì e venerdì pomeriggio (dalle 15 alle 18) ed il venerdì e sabato mattina (dalle 9 alle 12).

L’ associazione ha sempre attivato corsi di disegno e pittura, acquerello, incisione, nudo, laboratori di doratura, incisione, mosaico, canto, chitarra, percussioni, pianoforte, teatro, cartoons e manga, ceramica, scultura, maglia ai ferri ed uncinetto. Appena possibile verranno ripresi anche i laboratori d’ arte per le scuole, tenuti dalla stessa Ferrando, che ha una lunga esperienza nell’insegnamento dell’arte.

Per avere maggiori informazioni sui corsi, e sulle molteplici iniziative dell’ associazione, comunque è possibile consultare le pagine FB “Manuela Ferrando” e “Torchio e Pennello”, oppure il sito www.torchioepennello@it o scrivere all’indirizzo di posta elettronica manuferrando47@gmail.com

CLAUDIO ALMANZI