Da comico a cantautore: Carlo Denei canta il dolore del Covid

Non è detto che i comici debbano fare esclusivamente ridere.

Anzi, i più grandi, e citiamo ad esempio Alberto Sordi e Totò, avevano dentro una sorta di dolcezza, tristezza, malinconia che li faceva amare in maniera esponenziale al pubblico.

Parlando di comici genovesi e liguri, proprio in questi giorni Carlo Denei, volto storico del cabaret italiano, si è cimentato nuovamente – e bene – nelle vesti di cantautore, pubblicando in rete il suo ultimo lavoro, una canzone dal titolo “Dentro il dolore”. Nulla di comico quindi, in quanto il pezzo descrive le sensazioni di angoscia e speranza che sta provando Genova ed il mondo intero per la pandemia Covid-19, provando comunque a vivere, o sopravvivere in questa condizione di emergenza epidemiologica.

Il video della canzone è condiviso sui social più importanti, a partire da Facebook e Youtube; la canzone conta degli arrangiamenti del bravo musicista genovese Roberto Caminito.

Al lavoro collabora anche ed aggiunge emozione la penna di Mauro Moretti che, con la sua innata bravura, descrive il momento che stiamo vivendo.

Per i nostri lettori, ecco il link per ascoltare e se volete scaricare e salvare la canzone; magari per farla ascoltare ai vostri cari, agli amici: https://youtu.be/sXvmxC_5pN4

“Dentro il dolore”, ascoltiamo attentamente le parole…

Che dire…. Bravo Carlo Denei!

Franco Ricciardi