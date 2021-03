CUS Genova, resoconto del weekend delle prime squadre

Il fine settimana del CUS Genova e i risultati ottenuti dalle prime squadre.

Sconfitta in Serie B per il CUS Volley in trasferta contro la Nuova Pallavolo San Giovanni di La Spezia. Esordio positivo in Serie C per le due squadre del CUS Tennis: maschile vincente contro il TC Sarzana per 1-5, femminile sul pari per 2-2 contro il TC Santa Margherita.

PALLAVOLO. Segnali di ripresa ma continua la striscia negativa del CUS Volley, sconfitto a La Spezia in Serie B dalla Nuova Pallavolo San Giovanni. Prima sfida stagionale contro gli spezzini per gli uomini di Nando Mancini in quanto quella d’andata venne rinviata a causa di alcune positività nel gruppo squadra avversario. Sfida avvincente, con un set per parte fino al quinto finale. Ennesimo tie-break della stagione per gli Universitari, che vedono però sfumare la vittoria con un 15-12 che premia invece gli avversari.

NP SAN GIOVANNI vs CUS GENOVA VOLLEY 3-2 (27-25; 15-25; 25-20; 17-25; 15-12)

TENNIS. Esordio positivo per le due prime squadre del CUS Tennis in Serie C: vittoria in trasferta contro il TC Sarzana con un perentorio 5-1 per la maschile, pareggio per 2-2 contro il TC Santa Margherita in trasferta per la femminile.

Per quanto riguarda i ragazzi la giornata è iniziata con i singolari di Alessandro Costa e Mattia Paiardi, i quali portano subito i Biancorossi sul 2-0: Costa contro un 6/3 6/1 contro Cesare, Paiardi con un 6/3 6/4 contro Faraca. Proseguono poi Federico Rebaudi e Tomaso Ginocchio, con il primo che regola Matteo Nistri con un 6/2 6/1, mentre il secondo cede alla distanza con Balatri per 7/5 al terzo, dopo aver vinto il primo set. Sul 3-1 dopo i singolari entrano in campo i doppi, entrambi combattutissimi e vinti al super tie-break del terzo set. Costa e Paiardi la spuntano con un 1/6 6/4 11/9, mentre Rebaudi e un Polverosi all’esordio assoluto in maglia biancorossa si aggiudicano l’incontro per 6/7 7/5 10/5.

Esordio positivo anche per la squadra femminile, capace di cogliere un pareggio a Santa Margherita Ligure. Vittoria di Miriana Marelli contro Modesti per 6/1 6/3, sconfitta per Fiorella Masé contro Miglio per 6/0 6/2 e sconfitta per Papalia contro Nosei per 6/0 6/1. Infine, nel doppio Marelli e Masé superano Nosei e Modesti con un 6/0 6/4 e portano a casa il punto che vale il definitivo 2-2.

TC SARZANA vs CUS GENOVA 1-5

TC SANTA MARGHERITA vs CUS GENOVA 2-2