Un Artista a settimana, gli Artisti Varazzesi

Gli Artisti Varazzesi celebrano la Giornata dedicata a Dante Alighieri on-line con una mostra a tema

Da lunedì 22 a domenica 28 marzo 2021 a Varazze, nella “Gallery Malocello”, per il diciottesimo appuntamento on-line con “Un Artista a settimana”, in mostra le opere degli Artisti Varazzesi, due antichi testi della Divina Commedia e 30 xilografie originali di Dalì, che rappresentano altrettanti episodi dell’opera di Dante.

Album fotografico della mostra dedicata a Dante Alighieri …>>

In occasione della prima edizione del “Dantedì”, il 25 marzo (il Capodanno Fiorentino, fino al 1750), la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita dal Ministero dei Beni Culturali (*), l’Associazione Artisti Varazzesi non potendo, aprire al pubblico la propria sede, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n.37, a causa dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, ha deciso di celebrare il “Sommo Poeta”, uno dei più grandi della storia, riproponendo nella rubrica on-line “Un Artista a settimana”, l’album fotografico della mostra collettiva del 2014 con esposti due antichi testi della Divina Commedia illustrati da Dorè e 30 xilografie originali di Dalì, oltre ad alcune opere dei propri soci. Esposizione, che a suo tempo ha ottenuto un notevole e significativo successo.

La mostra, che si è tenuta da lunedì 7 a domenica 27 aprile, è stata organizzata grazie all’interesse dell’Amministrazione Comunale, al tempo in carica, e alla gentile disponibilità e fattiva collaborazione:

– del Dr. Antonio Scudieri, che ha messo a disposizione due volumi di un’antica edizione del capolavoro di Dante, risalente al 1868 (Editrice Sonzogno), illustrata da Paul Gustave Dorè;

– dell’Avv. Alfonso Licata, cittadino onorario di Varazze, storico ricercatore e fautore della divulgazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo riscopri l’arcipelago delle Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, il quale, ha eccezionalmente concesso in uso le 30 xilografie di Salvador Dalì, che rappresentano altrettanti episodi della Divina Commedia.

(*) – «La notte del 25 marzo del 1300 infatti il più grande poeta di tutti i tempi inizia il viaggio nei tre regni dell’aldilà che lo porteranno all’incontro di grandi eventi e grandi personaggi, un’avventura che oggi, a quasi 700 anni dalla sua morte (14 settembre 1321), è letta e amata in tutto il mondo: la Divina Commedia. Ed è proprio in occasione dell’inizio di questo viaggio (25 marzo del 1300) che avrebbe cambiato per sempre la letteratura italiana, che su proposta del Ministero dei Beni Culturali, è stato istituito il “Dantedì”, Giorno nazionale dedicato a Dante Alighieri.»

Fonte: Associazione Artisti Varazzesi