Cus Genova, importanti impegni nel week end

Gli Impegni Nel Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova

RUGBY. Svanito l’obiettivo Playoff nel campionato nazionale di Serie A il CUS Genova Rugby di Edd Thrower sarà impegnato in trasferta contro l’Accademia Francescato domenica alle 15:30. Padroni di casa secondi in classifica, CUS invece settimo.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto sarà impegnato nel campionato nazionale di Serie B domani alle 18:00 al PalaCUS contro Volley Savigliano per trovare ancora punti tranquillità. La prima squadra di Serie D sfiderà invece domenica alle ore 18:00 sempre al PalaCUS il Volley Primavera Imperia per mantenere la terza posizione. Prima divisione impegnata invece domani alle ore 20:30 a Rivarolo contro Colombo Bianca. Per quanto riguarda la femminile, le ragazze della Prima Divisione affronteranno Normac Albaro domenica alle 21:00 al PalaCUS.

HOCKEY. CUS Genova Hockey impegnato contro CUS Torino, neo capolista in virtù della sconfitta esterna dei Biancorossi di domenica scorsa. Il CUS arriva alla partita con molte defezioni in seguito al doppio infortunio muscolare di Ardini (che potrebbe ugualmente essere della partita) e Grosso (il quale ne avrà invece almeno per un mese). Fondamentale per i ragazzi di Cappelli trovare i tre punti per fare un altro passo verso i Playoff.