Pallanuoto, A1M: quart’ultima giornata di ritorno

Alle spalle la Final Eight di Europa Cup, la serie A1 maschile riparte con la ventitreesima e quart’ultima giornata. In diretta su Waterpolo Channel, alle 18.00, Pallanuoto Trieste-RN Florentia: una vittoria consentirebbe ai giuliani di sperare ancora nella salvezza diretta, mentre ai toscani servirebbe per rimanere agganciati al treno final six scudetto.

Posticipate a mercoledì 17 aprile Pro Recco-Savona, Nuoto Catania-AN Brescia e Bogliasco Bene-Sport Management per gli impegni in Champions League dei campioni d’italia, dei lombardi e dei mastini.

A1 maschile

23^ giornata – sabato 12 aprile

16.30 Roma Nuoto-CC Ortigia

Arbitri: Collantoni e Piano

17.00 Circolo Nautico Posillipo-Iren Genova Quinto

Arbitri: D’Antoni e Paoletti

18.00 Lazio Nuoto-CC Napoli

Arbitri: L. Bianco e Savarese

18.00 Pallanuoto Trieste-RN Florentia – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Gomez e Fusco

Mercoledì 17 aprile

19.30 Bogliasco Bene-Sport Management

Arbitri: Frauenfelder e Carmignani

19.30 Pro Recco-RN Savona

Arbitri: Colombo e Ferrari

20.30 Nuoto Catania-AN Brescia

Arbitri: Pascucci e Scappini

A1 femminile. Fermo il campionato si gioca solo CSS Verona-Bogliasco Bene, in diretta su Waterpolo Channel dalle 13.45, valido come anticipo della diciassettesima e penultima giornata.

A1 femminile

Anticipo 17^ giornata – sabato 12 aprile

13.45 CSS Verona-Bogliasco Bene – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Braghini e Scillato