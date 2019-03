Cultura e tradizioni in Porto Antico: La festa dei mondi

Per una settimana intera il Porto Antico di Genova si colora di internazionalità: parte il 25 marzo 2019 ‘La festa dei mondi, Paesi, storie e costumi‘, una kermesse dal sapore multietnico improntato alla scoperta delle tradizioni di luoghi vicini e distanti da noi, nell’ottica di conoscenza reciproca, giunta quest’anno alla quarta edizione.

L’evento durerà fino al 31 marzo e prevede un ricco calendario di eventi. Musica, danze e spettacoli saranno attorniati da laboratori, artigianato e gastronomia dove i visitatori potranno sperimentarsi in modo attivo con le culture di tutto il mondo.

Il clou della manifestazione sarà nel fine settimana del 30 e 31 marzo, con la grande festa finale e “main event” la domenica pomeriggio alle 16.00 con la parata dei popoli, che vedrà la partecipazione di persone nei costumi tipici dei paesi che hanno aderito alla manifestazione. Durante l’intera manifestazione ci sarà un mercatino di prodotti tipici con orario dalle ore 11:00 alle 19:00, mentre l’area spettacoli sarà accessibile con i seguenti orari: Sabato dalle 14:00 alle 18:30 mentre la Domenica dalle 11:00 alle 19:00. Gli eventi sono ad ingresso libero.

Un evento importante, voluto da Porto Antico Spa per dare un segnale forte di pace ed integrazione possibile. Un momento comunitario dove le differenze diventano arricchimento e non fonte di contrasto, dove la scoperta fatta attraverso l’attività pratica permette di conoscere l’altro e di percepirlo come risorsa e non come minaccia. Dalla Romania all’India passando per la Francia ed il Senegal. Un viaggio unico alla scoperta delle tradizioni e dei valori di luoghi, che possono essere visti con occhi nuovi.

“Un evento interessante ed unico nel suo genere”, spiega Alessandra Cecchini della cooperativa Agorà, uno degli enti partecipanti, “adatto a tutte le età, che permetterà di scoprire le peculiarità delle tradizioni di luoghi a due passi da noi o da posti veramente lontani non solo in senso pratico ma anche a livello ideale. Davvero una grande opportunità per tutti”.

Tutto il calendario dell’evento è disponibile su www.portoantico.it per informazioni 0102485763 oppure 0102485740.

Roberto Polleri