Pallanuoto, A1M: Recco in trasferta a Firenze

Trasferta di campionato a Firenze per la Pro Recco: oggi alle 18 la capolista è di scena alla Nannini, ospite della Rari Nantes Florentia, in piena lotta per l’accesso alla Final Six. Arbitreranno la partita Guarracino e Collantoni. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube della società gigliata.

I NUMERI DEL MATCH

Punti in classifica

Pro Recco (60); Florentia (28)

Gol fatti

Pro Recco (320); Florentia (173)

Gol subiti

Pro Recco (105); Florentia (192);

% Trasformazioni superiorità

Pro Recco 99/172 (57,56%); Florentia 54/167 (32,34%)

% Trasformazioni subite in inferiorità

Pro Recco 33/115 (28,70%); Florentia 74/197 (37,56%)

Miglior marcatore

Pro Recco: Echenique (53); Florentia: Astarita (32)

Ultimo turno

Pro Recco – Napoli 19-3; Catania – Florentia 9-7

Il Precedente

11 Novembre 2017: Florentia – Pro Recco 4-15

