“Cucina coi Fiori” ad Alassio. Il calendario degli appuntamenti in programma dall’8 all’11 aprile nella cittadina ligure.

“Cucina coi Fiori” ad Alassio, Festival Nazionale.

Cresce l’attesa per il week-end dedicato alla cucina con i Fiori promosso da Marina di Alassio e Gesco.

Ecco il calendario aggiornato e come prenotare gli eventi

Fervono i preparativi per l’attesissima terza edizione del “Festival della Cucina con i Fiori” e che si svolgerà dall’8 all’11 aprile nella splendida cornice della città di Alassio.

La manifestazione propone un ricco calendario di degustazioni, show cooking, educational e incontri con chef, aziende, giornalisti, operatori del settore.

Un vero e proprio festival nazionale, svolto in collaborazione con l’Istituto alberghiero alassino “Giancardi Galilei Aicardi”, che non solo ospiterà alcune iniziative, ma sarà di supporto all’intera manifestazione.

Ricordiamo che tutti gli incontri e i corsi saranno ad ingresso libero, ad esclusione della partecipazione alla cena di gala che prevede l’ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti.

(Prenotazioni http://www.mangiareifiori.it/home/21-9-aprile-mangiare-i-fiori-alassio.html)

Non obbligatoria, ma fortemente consigliata la prenotazione per partecipare agli incontri e ai corsi tramite e-mail a segreteria@ristorantidellatavolozza.it.

Nella mail si deve indicare nome cognome e numero di telefono.

Attenzione:

per gli eventi in programma venerdì presso l’Istituto Alberghiero non ci sono più posti disponibili.

In via di esaurimento anche i posti per la passeggiata lungo i sentieri con la cuoca selvatica Eleonora Matarrese prevista per sabato mattina.

Ci sono ancora disponibilità:

– per gli incontri di sabato pomeriggio e domenica mattina in biblioteca e in piazza Airaldi e Durante ci sono ancora disponibilità

– per il corso di formazione riservato a chef, operatori del settore e amanti della cucina con i fiori in programma lunedì presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Programma

Venerdì 8 aprile

Presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” – Via Francesco Petrarca, 7.

ore 9.00 I fiori nel piatto: incontro, show cooking con gli chef Federico Scardina dell’Hostaria del Viale di Albenga e Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga e Rosa D’Agostino del Ristorante Da Gin di Castelbianco.

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 I fiori eduli in cucina: aspetti nutrizionali dei fiori commestibili a cura di Crea Sanremo con la Dott.ssa. Laura Pistelli dell’Università di Pisa.

A seguire presentazione del libro “I fiori dalla terra al piatto” che illustra i risultati dei progetti ALCOTRA a cura della Dott.ssa Sophie Descamps di CREAM – Nizza.

Sabato 9 aprile

L’intera giornata sarà seguita dal TG ITINERANTE, rubrica di approfondimento turistico/culturale a cura dei TGR LIGURIA.

Presso la Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari, 4.

Mattina

ore 10.00 Dai sentieri al mare alla scoperta delle erbe e dei fiori eduli

Passeggiata in compagnia della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese e la Guida dei sentieri Tata Mugnosso.

Punto di ritrovo dell’escursione la Torre Adelasia di Vegliasco in strada Vicinale di Moglio.

Il percorso si svilupperà sopra la costa e il Monte Bignone passando per Solva fino a raggiungere La Marina di Alassio.

ore 11.30 Fiori e erbe in cambusa Incontro con il giornalista enogastronomo

Roberto Pisani, autore del libro “Cucinare in barca” presso la Marina di Alassio.

A seguire degustazione di vini del territorio promossi da Vite in Riviera, presentati dalla FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori.

Presentazione di un cocktail con I fiori realizzato dall’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

Pomeriggio

Presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica – Piazza Airaldi e Durante, 7

ore 15.30 La coltivazione dei fiori eduli, trasformazione e conservazione a cura drl Dott. Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo.

L’essicazione dei fiori commestibili per la conservazione a cura della Dott.ssa Elena Cerutti di Terre dei Savoia.

I nuovi progetti di trasformazione dei fiori eduli a cura di Marco Ravera di RZERO– Albenga -7°edizione ”Un fiore nel piatto” concorso Gastronomico del comune di Darfo Boario Terme (BS) a cura di Loretta Tabarini – Presidente Promazioni360.

In piazza Airaldi e Durante:

ore 17.00 La cuoca selvatica, Eleonora Matarrese esperta forager ed etnobotanica.

ore 18.00 Show cooking della chef Paola Chiolini Balena Bianca Vallecrosia e Attilio Bernacchini Chef Ristorante Aglio e Oglio Rogno (Bergamo)

ore 18.30 “I fiori nel dessert” a cura di “Simo la pasticceria che sognavo” del pasticcere Simone Rupil di Alassio.

Sera

presso la Ex Chiesa Anglicana – Via Adua, 6.

Ore 20.30 Cena di Gala “Mangiare i fiori” organizzata da MoreNews info +39 3480954317 con storytelling di Patrizio Roversi e Claudio Porchia a cura della chef Paola Chiolini

Domenica 10 aprile

Presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica – Piazza Airaldi e Durante, 7.

Ore 10.30 Show cooking e degustazione con lo chef Gianfranco Calidonna di Roma, autore del libro “I fiori nel piatto” e della chef Roxana Rondan, Presidente Agape – Associazione di Gastronomia Peruviana.

11.30 Fiori commestibili, tra orto e cucina – conosciamo e assaggiamo i fiori a cura di Marco Nigro e Giovanna Mazzoni con i fiori di Hortives di Milano.

Lunedì 11 aprile

Presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

ore 10.30/12.30 Corso di Formazione sulla Cucina con i fiori riservato a chef, operatori del settore e amanti della cucina con i fiori a cura dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e Crea Sanremo.

Docenti: Barbara Ruffoni, dirigente Crea Sanremo, Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo e Claudio Porchia, giornalista.

Corso gratuito, su prenotazione, con rilascio dell’attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni +39 3480954317 -segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Conduttore del Festival: Patrizio Roversi, giornalista e conduttore televisivo.

Direzione artistica del Festival: Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Promosso da Marina di Alassio e Gesco

Media partner MoreNews Editore