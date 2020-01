Crotone-Spezia 1-2, le Aquile espugnano lo Scida

Grande prova in Calabria dello Spezia che vince allo Scida e compie un sensibile balzo verso i play off.

Il Crotone spreca una grossa occasione per scavalcare il Pordenone e portarsi da solo al secondo posto. Lo Spezia disputa un gran bel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio grazie a un sinistro del franco-angolano M’Bala Nzola, all’esordio con la nuova maglia dopo aver giocato la prima parte della stagione a Trapani. Stroppa rilancia all’intervallo il 35enne Maxi Lopez, inserito al posto di Simy, e l’argentino lo ripaga trasformando il rigore concesso per fallo di Ferrer su Mazzotta. Lo Scida crede alla rimonta, ma lo Spezia lo gela in contropiede: cross di Gyasi e sinistro vincente di Antonino Ragusa. Il Crotone chiude in 10 per l’espulsione di Messias; i liguri si riportano alle soglie della zona play-off.