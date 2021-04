Crotone-Samp, Ranieri: Vinta gara molto difficile

La Sampdoria torna a sorridere in trasferta. Per battere il Crotone allo “Scida” basta una stoccata di capitan Quagliarella. «È stata una gara difficile – ammette a caldo Claudio Ranieri -. Sapevamo che il Crotone non avrebbe mollato: erano andati in ritiro e volevano fare una grossa prestazione di carattere e ci sono riusciti. Noi siamo stati molto diligenti, attenti: nel secondo tempo abbiamo spinto di più, tirando diverse volte in porta ma trovando un solo gol. Però è bastato per vincere la partita e va bene così».

Missione. Si sale a quota 42 punti, con la salvezza in tasca e un obiettivo da perseguire. «Mancano ancora tante partite alla fine del campionato – prosegue Ranieri -. Siamo consapevoli di dover affrontare ancora delle squadre molto forti, a cominciare dal Sassuolo, avversario sabato prossimo, poi la Roma e l’Inter. Tuttavia non vogliamo fermarci perché ho già detto che la nostra missione è cercare di raggiungere i 52 punti. Il Sassuolo è una squadra con grande qualità, dovremo fare una super-partita per provare a fermarli».