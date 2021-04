Crotone-Samp, Quagliarella: Vittoria importante

Altro gol, altro record personale ritoccato. Fabio Quagliarella non smette mai di stupire: con quella di oggi fanno 175 reti in Serie A. Per la terza giornata di fila, l’attaccante ha centrato il bersaglio grosso, segno che il suo piede è sempre caldo. «Questa è una vittoria importante, fondamentale, che dà continuità ai nostri risultati – racconta il capitano -. Una vittoria arrivata su un campo difficile. Siamo stati bravi a crearci le nostre occasioni e a soffrire quando si doveva soffrire. Nel primo tempo non abbiamo creato molto, forse un tiro o due; poi nel secondo il mister ha cambiato disposizione tattica e siamo andati meglio. L’importante, comunque, era portare i tre punti a casa».

Soddisfazioni. L’azione che ha portato all’1-0 ha chiarito una volta di più che l’intesa tra Quaglia e Gabbiadini è di primissimo ordine. Sensazione confermata dallo stesso centravanti: «Manolo? Giochiamo insieme da anni e ormai ci conosciamo benissimo: so le sue caratteristiche. Devo fargli i complimenti per il cross, ho dovuto solo spingerla dentro. I record? I risultati personali sono ancora più belli quando arrivano di squadra. Adesso abbiamo la mente sgombra, proveremo a toglierci qualche soddisfazione nelle partite che mancano».