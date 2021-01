Crotone-Genoa, sesto precedente tra Grifone e Pitagorici

E’ una sfida giovane, a livello di Serie A Tim, tra Genoa e Crotone. Sarà il sesto precedente. Proprio il Grifone, il club italiano più antico, battezzò il debutto nel massimo torneo del team calabrese. Era l’agosto 2016 e la gara si giocò sul neutro di Pescara. Tre vittorie, nelle ultime quattro partite interne, è il recente ‘score’ nell’attuale campionato degli avversari. Il Genoa (149 vittorie in trasferta in Serie A) è la squadra che nella competizione ha segnato più gol su azione in percentuale (18 su 19, pari al 95%). Con un ingresso dalla panchina, Pandev eguaglierebbe il record di Pellissier come giocatore con più presenze (154) da subentrato in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Primo confronto in Serie A tra mister Ballardini e il collega Stroppa (5 gol in 59 match con il Grifone dal 2000 al 2002). Due i gol segnati in carriera in A da Destro al Crotone. Trentadue partite in A sotto la Lanterna rossoblù per Pedro Pereira.