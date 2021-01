Genoa, 144 direzione in A dell’arbitro Giacomelli

La sfida tra Genoa e Crotone allo stadio Scida vedrà la direzione numero 144, in Serie A Tim, di Piero Giacomelli designato dalla Commissione Arbitri Nazionale. Sono sedici i precedenti che Giacomelli annovera, come direttore di gara, in partite del massimo campionato con il Grifone. Si conta un precedente invece, in Serie A, con la squadra calabrese e risale all’ottobre del 2016. La direzione della video assistenza è stata affidata a Luigi Nasca, con la cooperazione di Rodolfo di Vuolo. Gli assistenti sono Andrea Tardino e Marcello Rossi, quarto ufficiale Federico Dionisi. Per questo turno la Lega Serie A promuove la campagna “Fantastica Routine” di UNHCR, l’agenzia ONU impegnata a sostenere l’istruzione di 700mila bambini, in condizioni di povertà estrema, dei rifugiati in Sahel. Donazioni tramite sms o telefono fisso al n° 45588.