Crollo Morandi, La responsabilità è del gestore: Dario Balotta a Tv Svizzera Italiana

Crollo Morandi. Riportiamo un interessante intervento di Dario Balotta, dal 2008 al 2018 responsabile dei trasporti di Legambiente Lombardia, intervistato dalla Radiotelevisione Svizzera Italiana. (m.d.m.).

“I soldi c’erano ma non sono stati utilizzati come avrebbero dovuto”- accusa Dario Balotta, esperto di mobilità e trasporti di Legambiente Lombardia.

Di chi è la colpa di quanto accaduto a Genova? Dario Balotta non ha dubbi: “Del gestore dell’autostrada che sapeva che la manutenzione su quella tratta probabilmente non dava l’affidabilità che doveva dare”.

Autostrade per l’Italia – che mercoledì 15 agosto in un comunicato ha respinto le accuse – aveva due possibilità di intervento, prosegue l’esperto. “Aumentare i livelli di manutenzione o se ciò non era possibile contingentare il traffico”.

Il problema – secondo Balotta – è che i soldi incassati coi pedaggi “non sono riversati in maniera equa” a chi usufruisce delle autostrade, effettuando appunto dei lavori di miglioria e di manutenzione, e che a decidere come utilizzare il denaro è il gestore, mentre lo Stato ha poca voce in capitolo.

“Autostrade per l’Italia – rileva ancora l’esperto – si è resa nota negli ultimi tempi per una serie di acquisizioni, come l’aeroporto di Nizza, di alcune autostrade spagnole e del 15% dell’Eurotunnel. Le risorse sono state spese, ma non là dove avrebbero dovuto esserlo”.

“Una volta si diceva “se mi va male vado a dormire sotto un ponte”, adesso in Italia questo non si può più dire”, conclude sconsolato Balotta, ricordando che negli ultimi cinque anni sono una decina i ponti crollati a causa di problemi strutturali.

Per l’intervista filmata della Radiotelevisione Svizzera Italiana edita da RSI (TG del 15.8.2018), seguire il link https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/crollo-ponte-morandi_-la-responsabilit%C3%A0-%C3%A8-del-gestore-/44328638?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o