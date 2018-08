Oggi il ricordo del Maresciallo Carlà a Staglieno

Oggi, mercoledì 22 agosto, alle ore 12.00, nella ricorrenza del 41° anniversario della morte del Maresciallo di Pubblica Sicurezza Ettore Carlà, medaglia d’oro al valore civile, si terrà la cerimonia di commemorazione presso il Cimitero Monumentale di Staglieno.

Il Maresciallo Carlà, 54 anni, in vacanza con la famiglia a Porto Cesareo (LE), il 22 agosto del 1977 si tuffò nelle agitate acque del mare nel tentativo di soccorrere una giovane che stava annegando e, dopo non poche difficoltà, riuscì a salvarla mentre lui, stremato per lo sforzo, scomparve tra i flutti, sacrificando la propria vita in nome degli ideali di altruismo e umana solidarietà in cui credeva.

Alla memoria del Maresciallo Carlà è stata intitolata la sezione di Genova dell’ Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Alla commemorazione parteciperanno con i familiari del defunto, il Questore di Genova, dirigenti, funzionari, una rappresentanza dell’A.N.P.S. ed il cappellano della Polizia di Stato.