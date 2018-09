Cremonese-Spezia, Bidaoui: Abbiamo provato a rimontare

Esordio in maglia bianca per Soufiane Bidaoui, che nella ripresa ha provato a scardinare la difesa grigiorossa, interpretando una buona prova.

“Abbiamo creato diverse occasioni per riuscire quantomeno ad accorciare il risultato, ma non siamo stati abbastanza cattivi in zona gol, aspetto in cui dobbiamo assolutamente migliorare.

Non sono al 100%, ma giorno dopo giorno la condizione migliorerà e spero di poter dare il mio contributo alla causa, come ho provato a fare oggi quando il mister mi ha chiamato.

La Cremonese ha sfruttato al meglio le occasioni avute, trovando due reti in rapida successione nella prima frazione, dopo di che si è chiusa nella propria metà campo, provando a colpire in contropiede e per noi non è stato facile trovare spazio, ma nonostante ciò siamo riusciti a renderci pericolosi più di una volta.

Settimana prossima torneremo al “Picco”, dovremo cercare di sfruttare al meglio il turno casalingo, quindi nei prossimi giorni lavoreremo al massimo per riscattare subito il ko di oggi”.