Savona-Borgaro 4-1, liguri travolgenti all’esordio

Buona la prima per il Savona che al debutto casalingo nella prima giornata di Campionato vince per 4 a 1 contro il Borgaro Nobis.

Nel primo tempo il Savona cerca più volte la via del gol, prima con Bacigalupo poi con Bartolini, ma in entrambe le occasioni la palla finisce fuori di poco.

I biancoblù continuano a fare la partita e al 14′ l’estremo portiere avversario compie una bellissima parata su tiro di Tognoni. Sui minuti finale del primo tempo De Marino compie un doppio miracolo sul numero 10 biancoblù Bartolini, che prima calcia una punizione dalla trequarti poi fa partire un bolide dal limite dell’area. Finisce a reti inviolate il primo tempo.

Nella ripresa mister Grandoni effettua subito un cambio, esce Miele ed entra Cambiaso; sostituzione che risulta decisiva, infatti dopo soli 6 minuti, Cambiaso segna e porta in vantaggio il Savona. La squadra di casa spinge sull’acceleratore e al 11′ della ripresa si porta sul 2 a 0 grazie al gol di Bacigalupo che raccoglie l’assist su punizione di Bartolini. I biancoblù segnano al 17′ il 3 a 0 grazie a Virdis che finalizza un’azione avvolgente del Savona: Bartolini serve sull’out di sinistra Bacigalupo che effettua un cross preciso.

A un quarto d’ora dalla fine il Borgaro accorcia le distanze: Montante segna dal dischetto; ma a 5 minuti dalla fine il Savona fa il 4 a 0: Tognoni si invola verso la porta, e a tu per tu con De Marino non sbaglia.

Al termine della partita mister Grandoni si è presentato in sala stampa per commentare il match, queste le sue parole: “Sono soddisfatto dell’approccio alla partita, è il frutto di tanto lavoro fatto in settimana, devo ringraziare i ragazzi per l’applicazione e la dedizione sia di chi è sceso in campo dall’inizio sia di chi è subentrato successivamente”.