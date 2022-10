Spezia, Aquile imbattute in A contro la Salernitana

Lo Spezia è imbattuto in due precedenti di Serie A contro la Salernitana: vittoria al Picco per 2-1 il 16 ottobre 2021 e pareggio 2-2 all’Arechi lo scorso 7 febbraio.

L’ultimo successo della Salernitana contro lo Spezia in campionato risale al 10 novembre 2018 in Serie B: 1-0 in casa grazie al gol di Riccardo Bocalon.

La Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare giocate in Serie A contro squadre liguri (2V, 2N), incluse le ultime due in cui ha conquistato i tre punti (entrambe vs Sampdoria): i granata non hanno mai collezionato tre successi di fila contro squadre provenienti da questa Regione. La Salernitana potrebbe diventare la quarta squadra contro la quale lo Spezia rimane imbattuto nei primi tre match di Serie A dopo Cagliari (quattro – 2V, 2N), Empoli (1V, 2N) e Torino (2V, 1N).

Lo Spezia ha sempre segnato esattamente due gol nelle ultime cinque sfide contro la Salernitana tra Serie A e B (10 in totale), dopo che era rimasta a secco di reti in tre delle precedenti quattro contro la squadra campana.