Covid | 690 nuovi positivi e 17 deceduti in Liguria

Situazione in peggioramento per quanto riguarda il Covid in Liguria.

Sono, infatti, 690 i nuovi positivi al Covid in Liguria su 5039 tamponi eseguiti. Mentre i guariti non più positivi sono 31 in più.

Sono ben 17 i decessi registrati con Covid con la Regione che precisa come “siano stati allineati i flussi inserendo le schede pervenute tra ieri pomeriggio e stamattina dalle aziende riferite al 19 e 20 ottobre”.

“C’è una prevalenza altissima di Genova, spiega il presidente Toti. E’un fenomeno molto concentrato sull’area metropolitana di Genova”, aggiunge. il presidente della Liguria Giovanni Toti.

Ecco il bollettino

Guariti non più positivi = 9.906 (+31)

Deceduti = 1.673 (+17)

Tamponi = 394.365 (+5.039)

Casi totali = 20.581 (+690) di cui 2.551 individuati da screening e 18.030 in pazienti sintomatici.

Attualmente positivi = 9.002 (+642)

574 (-4) in ospedale (di cui 34 UTI, +3)

4.492 in isolamento domiciliare (+449)

Nel dettaglio i 690 nuovi casi:

Asl1: 51 (24 contatto di caso confermato, 27 attività di screening)

Asl2: 42 (19 contatto caso confermato, 22 attività di screening, 1 struttura sociosanitaria)

Asl3: 514 (278 contatto caso confermato, 206 attività screening, 29 struttura sociosanitaria, 1 rientro da viaggio)

Asl4:18 (8 contatto caso confermato, 10 attività screening)

Asl5: 65 (29 contatto caso confermato, 36 attività screening)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) = 5.250

Asl1 = 756

Asl2 = 1.929

Asl3 = 1.626

Asl4 = 318

Asl5 = 621

Gli attuali positivi per residenza = 9.002

IM = 587 (+48)

SV = 789 (+34)

GE = 5.849 (+473)

SP = 1.029 (+46)

Fuori regione = 225 (+9)

Altro o in fase di verifica = 523 (+32)

Ospedalizzati = 574 (34 UTI)

Asl1 = 43 (1 UTI)

Asl2 = 52 (3 UTI)

San Martino = 180 (12 UTI)

Galliera = 93 (5 UTI)

Gaslini = 21

Asl3 Villa Scassi = 97 (7 UTI)

Asl4 = 41 (1 UTI)

Asl5 = 47 (5 UTI)