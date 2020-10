Torna l’autodichiarazione, ecco il modulo da scaricare valido in tutta Italia

Ecco spuntare un nuovo, ennesimo, modulo di autocertificazione diffuso dal Viminale che servirà ai cittadini di tutta Italia per evitare la multa se si spostano negli orari vietati.

Per ora le Regioni che hanno previsto restrizioni sugli spostamenti e l’obbligo di modulo sono Lombardia, Lazio, Campania e Piemonte.

Il modulo, questa volta, è abbastanza semplice da compilare. E’ necessario inserire le proprie generalità, motivi che giustificano lo spostamento, orario di uscita dall’abitazione.

Si tratta di una scheda che va compilata ogni volta e consegnata alle forze dell’ordine che poi possono effettuare controlli successivi. In caso di visita a un parente o altre persone per motivi d’urgenza non è obbligatorio indicarne le generalità per motivi di privacy.

Il modulo è scaricabile da QUI oppure dai siti del ministero e da quello della Polizia.