Cosplay on ice 2020 al Porto Antico di Genova sabato 15 febbraio

Il Cosplay on ice è un evento che si svolge ormai da 4 anni sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio al Porto Antico di Genova.

L’evento che si svolge sabato 15 febbraio, è organizzato da Selene e Nikla Gallone, appassionate cosplayer.

E’ la versione invernale degli eventi che vengono organizzati ogni anno. La versione estiva si svolge a luglio con il Cogocomix a Cogoleto.

Tutti potranno partecipare sia in versione “cosplay”, sia in versione “normale”, sia grandi, sia piccini, senza nessuna distinzione.

Chi non saprà pattinare sul ghiaccio, avrà la possibilità d’imparare.

Nel pomeriggio, verranno organizzati giochi a tema per divertirsi tutti insieme.

Per concludere al meglio, si svolgerà una passeggiata per via San Lorenzo e via XX Settembre, per raggiungere la fumetteria Comics Corner.

L’appuntamento è per le 9:30 davanti alla pista di pattinaggio del Porto ntico. Per chi avesse delle dififcoltà, saranno pubblicate mappe e indicazioni per autobus e metro dalle stazioni di Principe e di Brignole.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/611850089356174/