Corrado Augias al Festival della Parola di Chiavari

Venerdì 28 agosto 2020 a Chiavari ultimo appuntamento del Festival della Parola – Summer Edition con un’anteprima nazionale di Corrado Augias.

Chiavari (GE). Venerdì 28 agosto, alle 21.30, in Piazza Nostra Signora dell’Orto, è in programma l’appuntamento conclusivo della Summer Edition del Festival della Parola di Chiavari, la rassegna culturale che, nelle ultime settimane, ha animato la città dei Portici con tre appuntamenti speciali tra parole e musica. Per la serata finale si terrà un’anteprima nazionale con protagonista Corrado Augias.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Chiavari – Assessorato al Turismo, con il contributo della Regione Liguria, mentre la produzione è affidata all’associazione Le Muse Novae.

Dopo i primi due incontri che hanno visto protagonisti il cantautore Pacifico e i musicisti Gnu Quartet, il terzo e ultimo appuntamento del Festival della Parola, in programma venerdì 28 agosto, porterà sul palco della rassegna chiavarese il giornalista e storico Corrado Augias. Anch’egli esplorerà il tema della musica raccontando un personaggio femminile chiave della storia musicale italiana: la Tosca di Giacomo Puccini.

Lo spettacolo, prodotto e messo in scena a Lucca per la Fondazione Puccini, sarà presentato per la prima volta in Liguria e in Italia, una sorta di anteprima che precede il tour nei teatri italiani dal prossimo autunno.

Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore teatrale e di programmi culturali per la Tv, è nato a Roma. I suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue e i suoi monologhi teatrali vengono rappresentati nei principali festival e teatri Italiani. Tra le ultime fatiche letterarie ricordiamo tra l’altro: Le ultime diciotto ore di Gesù (2015 e 2016), I segreti di Istanbul (2016 e 2017), Questa nostra Italia (2017 e 2018), Il grande romanzo dei Vangeli (con Giovanni Filoramo 2019) e Breviario per un confuso presente (2020)

Per informazioni e prenotazioni: https://www.festivaldellaparola.eu/