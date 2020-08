Ai Giardini Dossetti di Campomorone lo spettacolo Ulisse

Il 26 agosto alle ore 21 nell’anfiteatro dei Giardini Dossetti a Campomorone Igor Chierici e Luca Cicolella nello spettacolo “Ulisse”.

Igor Chierici e Luca Cicolella propongono a Campomorone una storia di mare e avventura: quella di Ulisse e del suo ritorno a Itaca.

Il grande classico di Omero è stato rivisitato in chiave drammaturgica da Igor Chierici, che ne firma la regia e sarà sul palco insieme a Luca Cicolella. Ad accompagnarli in scena ci saranno anche Cristina Pasino, Bruno Ricci e le sonorità dei fiati di Edmondo Romano.

Fra i suoni del duduk armeno e dello chalumeau, Odisseo racconterà al pubblico le astuzie, le nostalgie e gli sforzi del lungo viaggio. Sarà come avere davanti agli occhi le coste dell’isola dei Ciclopi, mentre nelle orecchie sembrerà di sentire la suadente voce di Circe e il canto delle sirene.

Si ricorda che per lo spettacolo è previsto un unico tipo di biglietto da 10 euro. I biglietti sono acquistabili presso i negozi Foto Ottica Enneci in Via Martiri della Libertà e presso la Boutique di Via A. De Gasperi a Campomorone.

Sarà necessario rispettare alcune regole di comportamento, per far sì che l’evento si svolga in sicurezza:

• gli spettatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza indicate sia in entrata sia in uscita;

• la mascherina dovrà essere indossata fino a che non inizierà lo spettacolo e indossata nuovamente all’uscita.

Info: 0107224314 – www.comune.campomorone.ge.it