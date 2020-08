Stasera ad Albenga “A spasso con l’ archeologa”

ALBENGA- Proseguono ad Albenga le visite e passeggiate archeologiche. Questa sera l’ archeologa Francesca Giraldi accompagnerà i partecipanti ad una visita notturna e spettacolare intitolata “Albenga extra moenia”. Si tratta della prima visita in notturna del sito archeologico di San Calocero balzato agli onori della cronaca nel 2014 per il ritrovamento della sepoltura anomala, conosciuta dai più con il nome di “strega bambina”. Il luogo, dalla stratigrafia intricata, era già sfruttato durante il primo secolo avanti Cristo, prima dell’arrivo di Calocero.

L’ appuntamento è per le ore 21 presso il sito di San Calocero al Monte: “Scopriremo insieme- ci ha spiegato la stessa dottoressa Giraldi- i segreti di questo sito, dai più tecnici ai più noir. Dove è stato trovato il secondo bustum ingauno. Come era articolato il convento. Se davvero San Calocero fu martirizzato e sepolto in questo luogo e per quale ragione le così dette streghe bambine siano così famose”. Questa passeggiata, che è un appuntamento proposto dalla Fondazione Oddi, non è però l’ ultimo evento di agosto dedicato agli appassionati del settore.

Il 26 agosto, partendo dalla piazza del Comune ad Albenga, è in programma la passeggiata “La via Julia Augusta”, organizzata da Amnesty International, che porterà i partecipanti da Albenga ad Alassio. Accompagnati dal professor Bruno Schivo dell’ Istituto Internazionale degli Studi Liguri si potranno ammirare le tombe ed i monumenti presenti lungo il percorso dell’ antica via Romana che da Vadum Sabatia portava fino in Gallia. Per prenotarsi ed avere maggiori informazioni su questa ed altre iniziative di Amnesty International è possibile contattare il numero telefonico 3283066168, oppure scrivere direttamente all’ accompagnatore all’ indirizzo di posta elettronica bruno.schivo@iol.it.

Il 28 agosto, organizzata dalla sezione ingauna dell’ Istituto Studi Liguri, all’ interno della serie di incontri ed itinerari intitolata “Passeggiate di studio con gli Studi Liguri”, è in programma l’ itinerario: “San Fedele, la parrocchiale e il giardino cinque-seicentesco del Piambellino”. Anche per questa passeggiata come le altre due, nel rispetto delle norme Covid 19, onde limitare la partecipazione per motivi di sicurezza, è necessaria la prenotazione, che si potrà fare rivolgendosi allo IAT di piazza San Michele, o telefonando al numero 3355366406.

“L’ Istituto Studi Liguri – ci ha spiegato la dottoressa Josepha Costa Restagno- per mantenere viva la sua attività di ricerca ed allargarla alle persone interessate, anche in tempo di chiusura dei Musei e di sospensione di conferenze e riunioni, ha pensato di fare cosa gradita offrendo, alla cittadinanza ed agli ospiti estivi, questa serie di stimolanti passeggiate di studio e lezioni all’ aperto”.

Tornando alla passeggiata notturna di questa sera è possibile prenotarsi allo IAT di piazza San Michele, telefonando al numero3355366406, oppure inviando una e mail all’indirizzo di posta elettronica iat@comune.albenga.sv.it. Si può anche farlo recandosi direttamente alla Biglietteria di “Magiche Trasparenze”, in via Roma, 58, o telefonando al numero 0182 571443 (e mail info@palazzooddo.it). Infine è possibile anche contattare attraverso Internet la pagina Facebook (Messenger) “A spasso con l’archeologa”.

CLAUDIO ALMANZI