Coronavirus Serie A: gare rinviate recuperate nel week end

Arrivata un’intesa di massima sulle date dei recuperi delle partite della 26^ giornata di Serie A rinviate a causa dell’emergenza coronavirus: si va verso il weekend del 7-9 marzo con conseguente slittamento di tutte le altre giornate fino al 13 maggio.

Secondo il nuovo programma, fra sabato 7 e lunedì 9 marzo si recupereranno le sei partite della 26esima giornata, rinviate nello scorso fine settimana: Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter, che si giocherebbe lunedì 9 alle 20.45. Le gare non giocate della 25esima giornata, invece, verranno recuperate più avanti: Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo dovrebbero essere pianificate per mercoledì 18 marzo, mentre resta da individuare una data per Inter-Sampdoria. Tutte le altre giornate slitterebbero poi a domino, con l’inserimento di un nuovo turno infrasettimanale previsto per il 13^ maggio.