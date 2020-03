Giornata di sciopero per Itas Mutua, presidio lavoratori in largo Pertini

Giornata al cardiocalma, oggi, per i dipendenti della sede genovese di Itas Mutua Assicurazioni che effettueranno una giornata intera di sciopero.

Lo sciopero è stato indetto dalle Rsu unite di First Cisl, Cgil Fisac, Fna, Snfia e Uilca.

I lavoratori protestano contro l’attuazione del piano industriale dell’azienda che prevederebbe la riorganizzazione del gruppo con uno smembramento della sede genovese e spostamento parziale di unità a Milano e Trento.

A Livello pratico su circa 190 / 200 dipendenti, secondo quanto spiegano i sindacati, solo una settantina dovrebbe restare a Genova, gli altri verrebbero trasferiti nelle due altri sedi.

Così mentre le Rsu intorno a mezzogiorno incontreranno i capigruppo in Comune per esporre il problema e successivamente si recheranno in Regione, in largo Pertini, a fianco del Teatro Carlo Felice, a partire dalle 10.30, ci sarà un presidio dei lavoratori.

