Coronavirus | Nel mondo 90.936 contagiati, Mattarella firma decreto aiuti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge riguardo la conversione sulle ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-2019‘.

Il decreto contiene le prime misure di sostegno economico per famiglie e imprese della zona rossa, è un primo pacchetto di aiuti per il turismo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore.

Intanto in Liguria è attesa per oggi, martedì, 3 marzo la decisione sulla riapertura o meno delle scuole nella Città metropolitana di Genova e nelle province di Spezia e Imperia.

Resteranno chiuse per tutta la settimana in provincia di Savona dove restano in vigore le misure restrittiva già presenti la scorsa settimana

I casi nella nostra regione, la Liguria, sono saliti a 25. Di questi, 14 sono ospedalizzati e 6 tamponi in attesa di risposta, tutti provenienti da contatti di casi già noti.

Un ulteriore tampone è in corso ad un marittimo a bordo di una nave di Vado Ligure.

I nuovi casi provengono dalla zona del savonese. In particolare: 1 da Alassio, 3 da Laigueglia e c’è un caso positivo in un hotel di Finale Ligure dove ci sono 39 ospiti lombardi non provenienti dalle zone rosse, ma contigue tra Cremona e Piacenza e 12 dipendenti.

I casi di sorveglianza attiva sul territorio, invece, sono scesi a 431: Asl1 28, Asl2 201, Asl3 59, Asl4 45 e Asl5 90.

A livello internazionale, secondo la Johns Hopkins CSSE University, alle 7.45 di martedì 3 marzo, sono 90.937 i contagiati (80.151 in Cina, 4.812 in Korea del sud e 2.036 in Italia). Le persone decedute sono 3.117, mentre le persone guarite 48.017.

Ecco la mappa del contagio rielaborata dalla Johns Hopkins CSSE University