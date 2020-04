Coronavirus: Samp in Cassa Integrazione, Genoa no

Gli ammortizzatori sociali sono uno strumento di risparmio anche per alcune società di calcio: Genoa e Samp si sono mosse in modo differente.

Cassa integrazione alla Samp, per ora non al Genoa. La Samp sta fronteggiando, come tutte le squadre, l’emergenza economica da Covid-19 e non solo per la parte sportiva. Le misure coinvolgono anche la struttura societaria. Sono più di una ventina al momento i dipendenti del club ai quali sono state applicate le misure previste dal Decreto legge, cassa integrazione e smaltimento ferie, mentre altri stanno continuando a lavorare da casa in modalità lavoro da remoto.

L’attività ordinaria al momento è ridotta al minimo, la sede è chiusa già da un po’, Casa Samp è chiusa e l’attività di prima squadra e giovanili è bloccata