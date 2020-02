Coronavirus | Commissario Borrelli: 528 contagiati e 14 morti

Ma in Lombardia sono guarite 37 persone

Sono 528 le persone positive al test sul Coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione del virus.

“I morti sono 14”, ha aggiunto Borrelli anche se “stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell’Istituto superiore di sanità per l’ufficialità”. In Lombardia sono guarite 37 persone.

“In Italia è coinvolto dall’epidemia del coronavirus lo 0,1% dei comuni. Le persone in quarantena rappresentano lo 0,089% della popolazione totale e il territorio italiano in isolamento è lo 0,01%”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza all’Associazione Stampa Estera.Su un totale nazionale di 301.000 km quadrati – si legge nella mappa – i territori in isolamento rappresentano in Lombardia lo 0,5% del territorio lombardo (0,04% del territorio nazionale), in Veneto lo 0,2% del territorio (0,01% del territorio nazionale). In totale è interessato lo 0,05% del territorio nazionale. E’ possibile circolare in tutti i 7.904 comuni eccetto i seguenti: in Lombardia, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; in Veneto, Vò Euganeo.

“Siamo passati da un rischio epidemia – ha detto Di Maio – ad una ‘infodemia’ acclarata”. “L’Italia – ha poi aggiunto – è un paese affidabile”.

A livello mondiale il contagio da Coronavirus COVID-19 Global Cases secondo la Johns Hopkins CSSE vede 82.446 casi confermati, 2.808 deceduti e 33.212 persone guarite.

Ecco la mapp in tempo reale: