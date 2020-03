Coronavirus | Oms: mortalità a 3.254 maggiore dell’influenza

Oms: non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid-19

Il coronavirus è “una malattia più grave dell’influenza stagionale: a livello globale, circa il 3,4% dei casi riportati di Covid-19 è deceduto mentre l’influenza stagionale generalmente uccide molto meno dell’1% di quelli infetti”.

Lo dichiara l’Oms spiegando che “mentre molte persone in tutto il mondo hanno accumulato immunità ai ceppi stagionali, il Covid-19 è un nuovo virus a cui nessuno è immune”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo vaccini e terapie per l’influenza stagionale, ma al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid-19”.

A livello internazionale, secondo la Johns Hopkins CSSE University, alle ore 23.45 di mercoledì 4 marzo, sono 95.120 i contagiati (80.270 in Cina, 5.621 in Korea del sud; 3.089 in Italia e 2.922 Iran). Le persone decedute sono 3.254 (2.981 in Cina, 35 in Korea del sud; 107 in Italia e 92 Iran), mentre le persone guarite 51.156.

Ecco la mappa del contagio rielaborata dalla Johns Hopkins CSSE University

Sale a 153 il numero dei casi di coronavirus accertati negli Stati Uniti, 11 i decessi e 8 i guariti.

La Polonia ha annunciato oggi il primo caso di contagio da coronavirus sul suo territorio. Si tratta di uomo che aveva soggiornato in Germania. Il paziente non è anziano. Altre 68 persone sono attualmente ricoverate in Polonia per verificare se contagiate o meno e circa 500 sono in quarantena.

Quattordici dei 21 lodigiani in quarantena da ieri in una struttura militare a Delhi sono risultati positivi al test del COVINd-19. Il gruppo di turisti era in viaggio in India dalla fine di febbraio, assieme ai due coniugi già risultati affetti dal virus e ricoverati in isolamento due giorni fa a Jaipur.

I casi di coronavirus in Giappone, compresi gli oltre 700 passeggeri infettati sulla nave Diamond Princess, hanno superato la sogli delle 1.000 persone. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute nipponico ci sono 12 morti, inclusi sei che erano sulla nave.

Le principali compagnie aeree giapponesi – All Nippon Airways (Ana) e Japan Airlines (Jal) – hanno annunciato un’ulteriore riduzione dei voli interni

In Francia i contagiati sono 285, mentre le persone decedute sono 4 e quelle guarite 12.

Sono saliti a 262 i casi di contagio da Coronavirus in Germania, dove non risultano decessi.

L’Oms lancia anche un alert per rischio di contagio per le banconote.