Oms lancia un rischio contagio per le banconote

L’Oms lancia anche un rischio di contagio per le banconote. Secondo l’Organizzazione mondiale per la sanità anche le banconote rischiano di essere veicolo di contagio da coronavirus.

L’avvertimento è stato lanciato da un portavoce: “Sappiano che il denaro passa di mano e può catturare ogni tipo di batterio o di virus, per questo suggeriamo alle persone di lavarsi le mani dopo aver maneggiato i soldi e di non toccarsi la faccia prima”. Cina e Corea hanno già avviato nei giorni scorsi procedure per la disinfezione di banconote in circolazione.

La Bank of England ha ridimensionato il pericolo per il Regno Unito, rilevando come nel Paese circoli ormai un gran numero di nuove banconote realizzate con polimeri con una bassa capacità di trattenere i virus.