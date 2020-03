Forestali denunciano allevatore che vendeva pappagalli cenerini

I carabinieri forestali del nucleo Cites della Spezia hanno denunciato un allevatore per il commercio e l’esposizione illegale di pappagalli cenerini.

L’indagine era partita in seguito a diverse segnalazioni circa la presenza su internet di annunci di vendita relativi a esemplari di Psittacus Erithacus, specie nativa del continente africano che deve il suo nome al tipico colore grigio cenere del piumaggio e tra le specie più intelligenti di pappagallo.

Caratteristiche, queste, che ne hanno fatto tra gli animali più venduti, tanto da essere inseriti nel 2017 nella fascia di massima protezione della normativa Cites.

Da tre anni, però, possono essere venduti solo gli esemplari nati da coppie già riprodotte in cattività.

I Forestali spezzini hanno accertato che gli esemplari posti in vendita erano nati da una coppia prelevata in natura, la cui commercializzazione nonché esposizione in vendita è vietata. Secondo quanto appurato dal nucleo Cites, sarebbero stati sedici gli esemplari venduti dall’allevatore, a un prezzo medio di 650 euro, mentre il prezzo corrente è di 900 euro e questo, per gli investigatori, è la prova di una attività non regolare.