Aon Open Challenger 2024: al via la 20ª edizione del Torneo

La 20ª edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina si terrà dal 1° all’8 settembre 2024 sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova.

Questo prestigioso torneo di tennis internazionale, che fa parte del circuito ATP Challenger Tour, mette in palio un montepremi totale di 185.000 dollari, confermandosi come uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

Partecipazione stellare: Kei Nishikori tra i protagonisti

Quest’anno, l’Aon Open Challenger vedrà la partecipazione di grandi nomi del tennis mondiale, tra cui spicca il giapponese Kei Nishikori. Già numero 4 del mondo, Nishikori ha conquistato 12 titoli nel circuito ATP World Tour 500 e 250 e ha accumulato un Prize Money di ben 25 milioni di dollari nel corso della sua carriera. Non solo finalista agli US Open, Nishikori ha anche vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio, battendo Rafa Nadal. Dopo un lungo infortunio, Nishikori è tornato in campo, raggiungendo i quarti di finale al Master 1000 di Montreal, dove ha sconfitto anche il greco Stefanos Tsitsipas. La sua presenza a Genova conferisce al torneo un ulteriore prestigio, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Altri grandi nomi del Torneo

Oltre a Nishikori, il torneo vedrà la partecipazione di altri giocatori di alto profilo. Tra questi, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, attuale numero 70 del mondo, che ha trionfato a Genova nel 2023 battendo Fabio Fognini in una finale memorabile. Seyboth Wild ha dimostrato il suo talento anche vincendo un torneo ATP 250. Altro protagonista sarà il suo connazionale, Thiago Monteiro, numero 76 del ranking ATP, vincitore dell’edizione 2022 del torneo di Genova. Tra i top 90 giocatori presenti, troviamo anche lo spagnolo Jaume Munar, numero 89 ATP, e il serbo Laslo Djere, ex top 30 e vincitore di tornei ATP 500 e 250.

Programma e spettacoli collaterali

Il torneo inizierà domenica 1° settembre con le qualificazioni, che proseguiranno anche lunedì 2 settembre. Il Main Draw, il tabellone principale, prenderà il via martedì 3 settembre, con le finali in programma per domenica 8 settembre. Durante questa intensa settimana di tennis, gli spettatori potranno godere non solo di partite di altissimo livello, ma anche di spettacoli collaterali. Giovedì 5 settembre, prima del match serale sul Centrale Beppe Croce, si esibiranno i comici Ale & Franz e Raul Cremona, promettendo una serata di grande intrattenimento e risate.

Copertura mediatica e innovazioni tecnologiche

L’Aon Open Challenger di Genova è uno dei 34 tornei a livello mondiale selezionati dall’ATP per il prestigioso “Challenger Showcase”. Grazie a questa selezione, l’intero torneo sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Supertennis, che opererà anche durante gli US Open. La copertura mediatica sarà di altissimo livello, con una produzione che prevede l’uso di cinque telecamere per garantire una visione completa di tutte le partite della settimana. Supertennis, una delle piattaforme più seguite dagli appassionati di tennis, ha una media di oltre 1.100.000 visualizzazioni, a cui si aggiungono le 1.500.000 del sito e dell’app ufficiale ATP Challenger TV.

Evento eco-sostenibile e iniziative sociali

Quest’edizione dell’Aon Open Challenger sarà all’insegna della sostenibilità ambientale. In linea con le nuove tendenze eco-friendly, l’organizzazione ha deciso di eliminare le 13.000 bottigliette di plastica utilizzate fino al 2019, fornendo borracce in alluminio a tutto lo staff e ai giocatori. Inoltre, sarà ridotto l’uso di bottigliette di plastica per i giocatori durante gli incontri, grazie all’introduzione di confezioni di acqua in cartoccio fornite dallo sponsor Le Fornarine.

Non mancheranno le iniziative sociali. Anche quest’anno, il torneo sostiene il progetto di ricerca “Sofia nel cuore”, un’iniziativa nata dalla volontà di Sofia Sacchitelli, studentessa e simbolo della lotta alle malattie rare. Il progetto mira a migliorare la qualità delle cure e a espandere le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da angiosarcoma cardiaco, una rara forma di tumore. Un info point dell’associazione sarà presente durante tutta la durata del torneo per sensibilizzare il pubblico su questa importante causa.

Biglietti e accesso al Torneo

Gli appassionati di tennis avranno l’opportunità di assistere a questo straordinario evento sportivo con diverse opzioni di biglietti. L’ingresso sarà gratuito per le giornate di domenica 1° e lunedì 2 settembre, durante le qualificazioni. Da martedì 3 settembre, i biglietti saranno a pagamento, con tariffe che variano in base al giorno e all’evento in programma.

Ad esempio, il biglietto per l’intera giornata di giovedì 5 settembre, che include lo spettacolo serale e il match sul Centrale Beppe Croce, costerà 30 euro. Saranno disponibili abbonamenti settimanali al costo di 70 euro per adulti e 30 euro per bambini dai 6 ai 14 anni. I biglietti possono essere acquistati online su HappyTicket.it o presso la biglietteria a Valletta Cambiaso.

Street Food Village e eventi culinari

Un’altra attrazione per gli spettatori sarà lo Street Food Village, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e Rete di Impresa Stradda (Confcommercio).

Questo villaggio del gusto offrirà una vasta selezione di piatti tipici locali, preparati dai colorati food truck presenti sul posto. La serata clou del villaggio sarà venerdì 6 settembre, quando, a partire dalle 18:00, si esibiranno i produttori di Genova Gourmet. In questa occasione, sarà presentata in anteprima la nuova “Barretta dello Sportivo” al pandolce genovese, una rivisitazione del tradizionale dolce voluto da Andrea Doria per sostenere i marinai durante i loro lunghi viaggi. Questa barretta, certificata dall’Università di Genova per i suoi valori di benessere alimentare e sostenibilità, è pensata per gli sportivi che partecipano agli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

Torneo Shipping Italy ed edizione green

Tra gli eventi collaterali, si terrà anche la seconda edizione del Shipping Italy Tennis Tournament, un’iniziativa che coinvolge i professionisti del settore dei trasporti, della logistica e dello shipping. I partecipanti, in possesso di tessera FITP agonistica o non agonistica, avranno la possibilità di sfidarsi sui campi di Valletta Cambiaso, giocando anche contro alcuni dei campioni presenti all’Aon Open Challenger.

L’edizione 2024 del torneo sarà particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale. Oltre all’eliminazione delle bottigliette di plastica, l’organizzazione ha introdotto altre misure per ridurre l’impatto ambientale dell’evento, promuovendo una visione ecosostenibile dello sport.

Genova Capitale Europea dello Sport 2024

L’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina 2024 si inserisce nel contesto di Genova Capitale Europea dello Sport, un riconoscimento prestigioso conferito da ACES Europe. Questo titolo rafforza ulteriormente il legame tra la città di Genova e il mondo dello sport, offrendo un palcoscenico ideale per eventi di caratura internazionale.

L’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, ha sottolineato come il torneo rappresenti “un fiore all’occhiello per la Genova sportiva e per il tennis italiano, capace di attirare giocatori di altissimo livello e di offrire uno spettacolo di grande richiamo per gli appassionati e per i turisti”.