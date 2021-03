Conto deposito online: cos’è e perché conviene sceglierlo

Se non si ha familiarità con l’acquisto di azioni ed obbligazioni ma si vuol comunque far fruttare il proprio denaro nel tempo, il conto deposito online può essere la scelta più adatta a noi.

Investire in un conto deposito infatti porta praticamente solo vantaggi e zero rischi, perché qualsiasi cifra decidiamo di depositare acquista comunque del valore, ed il nostro denaro è sempre al sicuro perché coperto fino ai 100.000 Euro dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in caso di fallimento della banca.

Vediamo allora come funziona e perché aprirlo online.

Cos’è il conto deposito online

In un mondo sempre in movimento e collegato alla rete, non si ha molto tempo per stare dietro alla burocrazia e alle file in filiale. Vediamo allora che accendere un conto deposito online ci permetterebbe prima di tutto di risparmiare tempo, e di gestire facilmente ogni operazione anche restando comodamente a casa.

Il conto deposito può essere di due tipi:

– conto deposito vincolato, che consiste nel fissare un tempo in cui il denaro, essendo bloccato, non può essere prelevato dal conto, acquisendo però per questo maggiori tassi di interesse. Si può depositare una somma di denaro pari ad almeno 10000 Euro per un periodo a partire dai 12 mesi, ricordando che quanto più lungo esso sarà, tanto più ci farà guadagnare;

– conto deposito libero (o svincolato), consigliato per chi vuole poter accedere al proprio denaro in ogni momento, ma che offre purtroppo un’entrata molto minore di interessi.

Perché scegliere un conto deposito online

Così come le banche online tendono a offrire tassi più elevati rispetto alle banche fisiche perché solitamente prevedono meno costi generali (come quello legato alla spedizione dell’estratto conto, inviato in forma digitale invece che cartacea), lo stessa convenienza è parte integrante anche dei conti deposito online.

A partire da quanto già accennato sulla possibilità di controllare e gestire il conto online ovunque ci si trovi, accedendovi da Pc o cellulare (tramite un’apposita App), anche l’apertura di questo tipo di conto è semplice, immediata e completamente gratuita.

Basterà associarvi un conto corrente (anche di un istituto bancario diverso da quello dove si vuole effettuare il deposito), decidere una somma ed un intervallo di tempo in cui vogliamo vincolarla e vedere i nostri risparmi crescere col passare dei mesi.

Per qualsiasi dubbio o problema, un altro vantaggio dell’avere un deposito online è quello di poter contattare l’assistenza ogni giorno via e-mail, telefono o chat.

Per ottenere rendimenti elevati possiamo approfittare del fatto che i conti deposito online, soprattutto vincolati, danno accesso ad una serie importante di benefici. Oltre a quello di poter aprire o chiudere il proprio conto senza pagar nulla, i depositi online garantiscono dei tassi agevolati, bonifici a costo zero e di poter accedere al conto in modo sicuro tramite l’OTP (One Time Password) inviata via SMS al telefonino.

Infine, dal momento che le banche online sono continuamente alla ricerca di nuovi correntisti, tendono a mettere a disposizione sempre nuove offerte destinate a loro, perciò è meglio non lasciarsi scappare l’opportunità di far aumentare il proprio gruzzoletto grazie ai depositi online.