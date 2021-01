Consiglio Federale della FCI, cambiamenti in vista

C’è un altro campione del mondo nella squadra con cui Silvio Martinello mira a rinnovare il Consiglio Federale della FCI

Oltre al padovano, candidato presidente, campione olimpico e mondiale su pista, infatti, tra i candidati consiglieri in rappresentanza degli atleti è presente il bergamasco Bruno Zanchi, autentica leggenda del Downhill azzurro.

Nonostante dopo 33 anni di attività non sia ancora sceso di bicicletta, è già da alcuni anni un brillante manager di una società sportiva senza mai rinunciare a trasmettere la sua passione per il mondo gravity ai giovani talenti: “Bruno è un grandissimo atleta, uno dei precursori della sua specialità ma, soprattutto, oggi è un autorevole punto di riferimento in campo nazionale per tutti coloro che si avvicinano al mondo della MTB facendo Enduro e Downhill. Si tratta di specialità molto importanti che in passato sono state poco rappresentate e poco curate dalla FCI: per questo ritengo che la sua presenza in Consiglio Federale sia un segnale significativo dello sviluppo che vogliamo imprimere al ciclismo italiano, a partire dalle specialità del fuoristrada” ha illustrato Silvio Martinello.

Con l’entusiasmo, il carattere e la dedizione che da sempre lo caratterizzano, Bruno Zanchi ha accolto l’invito di Silvio Martinello per affrontare questa nuova sfida che, all’assemblea dei prossimi 20 e 21 febbraio, lo vedrà in lizza per un posto da Consigliere: “Ho avuto la fortuna di aver vissuto i primi anni di queste specialità, grazie alla bicicletta ho girato il mondo e ho ottenuto degli ottimi risultati. Oggi per i nostri ragazzi è molto più complicato arrivare ai vertici di queste discipline, per questo credo sia fondamentale prepararli e supportarli al meglio. Quando mi è stata prospettata questa possibilità di rappresentare il fuoristrada in Consiglio Federale mi sono sentito in dovere perchè ci tengo a restituire qualcosa a questo mondo che in questi 30 anni di attività mi ha regalato moltissimo”.

Anche Bruno Zanchi sarà presente nel corso della diretta di Silvio Martinello che andrà in ondadomani, venerdì 22 gennaio, alle ore 20.30, sulle pagine Facebook ufficiali, sul canale YouTube e sul sito www.silviomartinello.it e che porrà al centro dell’attenzione le proposte che riguardano da vicino il mondo del Fuoristrada.