A12, ss Ceparana interrotta e viabilità alternativa

Intervento di manutenzione straordinaria del cavalcavia a scavalco dell’A12, lungo la strada statale 330 in località Ceparana

Interruzione viabilità e disposizione percorso alternativo il 2, 3 E 4 febbraio dalle 22,30 alle 05.00.

Si terrà i primi giorni di febbraio, precisamente il 2, il 3 ed il 4, con un cantiere temporaneo, ogni notte dalle ore 22.30 alle 05.00 del mattino, il programmato intervento di manutenzione straordinaria del cavalcavia a scavalco dell’A12, lungo la Strada Statale 330 in località Ceparana.

Nelle scorse ore un vertice, coordinato dalla Regione Liguria con la Provincia della Spezia, Salt ed Anas, ha stabilito come gestire questo importante intervento di messa in sicurezza.

Le operazione tecniche saranno svolte nelle sole ore notturne, in una fascia oraria in cui si prevede minor traffico, questo per limitare al minimo i disagi. La Strada Statale 330 verrà quindi chiusa nel tratto interessato dalle attività tecniche, realizzate da Salt, e la ,circolazione interdetta, fatto salvo per i mezzi di soccorso che potranno sempre circolare.