Concerto vocale e strumentale ad Albissola Marina. “C’era una volta in America”, il 24 agosto alle ore 21, a Villa Faraggiana.

Con i patrocini e contributo della Fondazione de Mari e del Comune di Albissola Marina continua la rassegna estiva “I Mercoledì di Pozzo Garitta”.

Mercoledì 24 agosto alle ore 21, Villa Faraggiana di Albissola Marina, con ingresso e parcheggio libero la Piccola Accademia dell’Arte e la Scuola comunale di musica “T. Nicolini” di Albissola Marina, presentano: “C’era una volta in America”

Nel terzo appuntamento con la scuola di musica comunale T.Nicolini, l’associazione Piccola Accademia dell’Arte presenta un Trio jazz e un Duo pianistico, riportandoci nella splendida cornice della Villa Faraggiana per il concerto vocale e strumentale “C’era una volta in America”.

Apre il concerto il Sing in Swing trio jazz (Simona Briozzo voce, Marco Cravero chitarra acustica, Federico Fugassa contrabbasso) presentando

un repertorio di standard jazz (C. Porter, D. Ellington, G. Gershwin, I. Berlin, V. Yang).

A seguire il duo pianistico Elisabetta Rossi, Maurizio Ganora eseguirà la celebre Rhapsody in blue di George Gershwin.

Il SING IN SWING trio jazz nasce nel 2016 in vista di una serie di concerti legati alla musica cantautorale, in particolare su Ivano Fossati, occasione che porta alla rivisitazione dei successi del cantautore con l’elaborazione di arrangiamenti particolari e di grande effetto.

Questo progetto ha dato l’impulso a nuove sperimentazioni, proponendo nuovi concerti e generi musicali molto differenti, tra cui il jazz e lo swing.

Simona Briozzo inizia giovanissima lo studio del pianoforte per poi dedicarsi al canto sotto la guida dei soprani Silvana Silvano e Cristina Zanni. Frequenta il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova e l’Accademia Ferrato Cilea di Savona. Grande appassionata di jazz e blues, grazie alla particolare versatilità vocale, da anni si dedica all’approfondimento di questo genere musicale collaborando con diverse formazioni jazz, in trio e in quartetto.

Numerose le sue partecipazioni ad eventi e concerti anche in ambito classico, dalla musica da camera al repertorio sacro, fino ad importanti produzioni orchestrali tra cui il Requiem di Mozart e il Requiem di Faure’ sotto la direzione del M°Enrico Maria Bressan.

Da alcuni anni collabora con il chitarrista Marco Cravero in un sodalizio artistico intenso, dalle mille sfumature e situazioni, e spazia tra jazz, blues, bossa nova fino al cantautorato italiano e Internazionale.

Marco Cravero, Varazzino, è un chitarrista versatile di lunga esperienza, sia in elettrico sia in acustico e attivo su più fronti: dall’attività concertistica agli studi di registrazione, dall’arrangiamento alla didattica. Ha lavorato come turnista con artisti del calibro di F. De Gregori, L. Dalla, G. Faletti, I. Spagna, M. Vandelli, New Trolls, V. De Scalzi per citarne alcuni.

Vanta inoltre proficue collaborazioni con vari produttori, tra i quali Lilli Greco, (storico produttore romano di P. Conte, F. De Gregori, P. Pravo) ed altri nomi noti del panorama musicale italiano.

E’ inoltre un docente abilitato AMG –Alessio Menconi Guitar Institute.

Insegna chitarra moderna, elettrica ed acustica sia privatamente sia presso varie strutture.

Federico Fugassa inizia lo studio del basso elettrico nel 2002 sotto la guida dal bassista di fama internazionale Gianni Serino.

Successivamente intraprende lo studio del contrabbasso per approfondire il linguaggio della musica jazz.

Frequenta il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova, in particolare il corso di Contrabbasso ad indirizzo Jazz dal 2010 al 2012.

Collabora con artisti e band con i quali tiene concerti in Italia e all’estero e si dedica alla registrazione di dischi spaziando tra pop, jazz, latin e folk.