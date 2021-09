Concerto per Dante a Genova al Grand Hotel Savoia il 18 settembre alle ore 18:30 con le musiche tratte dal repertorio operistico italiano.

Concerto per Dante a Genova, soprano e pianoforte

Si chiama “Donne all’Opera…Omaggio a Dante” il concerto per soprano e pianoforte all’Hotel Savoia di Genova.

Un evento per celebrare musicalmente anche il sommo Poeta fiorentino nel centenario della sua morte.

Sarà un connubio tutto al femminile tra la soprano Samantha Sapienza e la pianista Nadia Testa rievocando grandi capolavori.

Il programma infatti verterà nel contesto dell’Opera italiana, proprio a decantare le eccellenze della penisola mediterranea, come anche Dante ha saputo essere in quanto Padre della nostra preziosa lingua.

Ed è così che le atmosfere della serata saranno pervase dalle musiche di Verdi, Mascagni, Puccini, Gluck, Donizetti.

Evento organizzato dall’Associazione Genovese Musicamica in collaborazione con Grand’Hotel Savoia ed inserito nell’ambito di Liguria Festival 2021 Musica e Arti.

Programma della serata

G. Verdi: E’ strano/Follie (Traviata)

P. Mascagni: Intermezzo (Cavalleria Rusticana) per PF

G. Puccini: Valzer di Musetta (Boheme)

G. Puccini: O mio babbino caro (Gianni Schicchi)

G. Puccini: Vissi d’arte (Tosca)

G. Verdi: Aria di Cuniza (Oberto Conte di Bonifacio) per PF

A. Catalani: Ebben n’andrò lontana (Wally)

G. Puccini: Un bel dì vedremo (Madama Butterfly)

Omaggio a Dante

W. Ph. Gluck: Danza degli spiriti beati (Orfeo) per PF

C. Pinsuti: Beatrice

R. Zandonai: Paolo, datemi pace (da Francesca da Rimini) su testo di G. D’Annunzio

G. Donizetti: Amor ch’a nullo amato amar perdona

Informazioni:

Prima e dopo l’esibizione sarà possibile degustare un aperitivo nella meravigliosa terrazza panoramica del Grand Hotel Savoia.

INGRESSO GRATUITO CON OFFERTA LIBERA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICAMICA

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino. https://www.facebook.com/Musicamica

Prenotazione al numero 3396531632

Obbligatorio essere muniti di Green pass e indossare la mascherina, nel rispetto delle norme anticontagio.

https://www.grandhotelsavoiagenova.it / 010 2772831

BIOGRAFIE

Nadia Testa, Pianista

Nata ad Avellino, si diploma in pianoforte nel 1983 al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° C. A. Lapegna.

In seguito si perfeziona con i maestri V. Vitale, F. Medori, C. Bruno e nel 1987 consegue il Diploma di Alto perfezionamento pianistico con il maestro A. Ciccolini presso l’Accademia Superiore di Musica di Biella.

Studia Psicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma ed intraprende lo studio del Canto Lirico.

Nel 2005 si laurea in Discipline Musicali (Diploma Accademico di II livello) – Musica da Camera con il massimo dei voti e la lode presso l’IMP “G. Braga” di Teramo.

Premiata come pianista in concorsi nazionali ed internazionali, suona da solista e come solista con l’orchestra in varie città italiane e all’estero.

Nel 1997 ha fondato l’Associazione Igor Stravinsky di Avellino della quale attualmente è Presidente e Direttore artistico.

Ha effettuato registrazioni per la RAI Nazionale e per la Televisione Svizzera; ha suonato in diretta alla trasmissione Mattino cinque per Mediaset in duo con il flautista Alessandro Crosta.

Dal 1998 al 2003 è stata la pianista accompagnatrice delle Master Classes che il maestro Conrad Klemm ha tenuto in Italia. Autrice di numerosi articoli legati alla musica classica.

Titolare della Cattedra di Pratica pianistica presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.

Samantha Sapienza, Soprano

Nasce a Sapri (SA). Terminati gli studi classici, nel 2004 intraprende lo studio del canto lirico presso Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Lì studia e si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del soprano Cinzia Forte.

Si esibisce in numerosi concerti come solista proponendo brani appartenenti al repertorio cameristico e sacro.

Esegue inoltre arie tratte dal repertorio operistico di diversi autori tra i quali Verdi, Puccini, Mascagni, Catalani, Bizet, Rossini e Mozart.

Nel 2008 l’incontro con il M° Umberto Iervolino, attore e regista teatrale, le apre le strade per il mondo del teatro.

Nel dicembre 2012 è seconda classificata al 1° Concorso Internazionale di Canto Lirico “Federico II”, aggiudicandosi, inoltre, il premio del pubblico.

Poi nel Marzo 2013 si classifica seconda al 3° Concorso Lirico Internazionale “Anita Cerquetti”.

Dal 2012 collabora stabilmente con l’orchestra “Xilon” diretta dal M° Paolo Matteucci.

Debutta poi al Teatro Municipale di Piacenza con il ruolo di Luisa Miller, nell’omonima opera verdiana, diretta dal M° Donato Renzetti per la regia di Leo Nucci (replicata nel Gennaio 2014 presso il Teatro Comunale di Ferrara).

In dicembre è prima classificata al VIII Concorso Internazionale di Canto Lirico “Rinaldo Pelizzoni”.

Nel 2014 si esibisce al fianco di Desirée Rancdatore, Celso Albelo, Alberto Gazale e Michele Pertusi con l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal M° Fabrizio Cassi nel concerto “A Carlo”, in onore del M° Carlo Bergonzi.

Nello stesso anno la Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica, promotrice degli “Oscar della Lirica 2014 – International Opera Awards”, ha deliberato di assegnarle il Premio Speciale per la New Generation.

Associazione Musicamica

Nasce nel 2004 con presidente la flautista Giovanna Savino.

L’Associazione sviluppa un’ampia attività musicale tra concerti, rassegne, manifestazioni, corsi e moltissimo altro ancora.

Nell’anno 2018 ha realizzato la prima edizione della rassegna musicale “ANTOLA FESTIVAL” e , “MONFERRATO FESTIVAL”.

Dal 2009 organizza corsi di alto perfezionamento musicale per strumentisti e cantanti tenuti da docenti di fama internazionale e con la partecipazione di allievi provenienti da tutto il mondo.

Organizza ogni anno Santa Festival e Santa Festival Winter con la partecipazione di allievi da tutta Italia.

Musicamica si avvale della collaborazione di Artisti di fama internazionale, Associazioni Italiane e Straniere.

Dal 2021 tutti gli eventi del territorio ligure si accomunano sotto il nome di “MUSICAMICA LIGURIA FESTIVAL”- Arti e Musica.

Giovanna Savino

Diplomata al Conservatorio N.Paganini di Genova si è perfezionata con i Maestri Fabbriciani, Marion, Cambursano e Valentini.

Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre ai primi posti.

Ha effettuato registrazioni per la BBC e inciso sigle per varie reti televisive.

Tiene corsi di perfezionamento in varie località tra cui: Cervo Ligure, Montgenevre, Pontechianale, Rapallo, Coldinava, Santa Margherita Ligure.

Svolge attività concertistica in varie formazioni, prediligendo il duo flauto e pianoforte ed è docente di flauto traverso.

Nell’anno 2004 ha fondato l’Associazione MUSICAMICA di cui è presidente, con lo scopo di divulgare la cultura musicale soprattutto presso i giovani.

Direttrice Artistica dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo in Santa Margherita Ligure e della rassegna concertistica “Santa Festival” attualmente alla 14° edizione.

Giorgia Cadenasso